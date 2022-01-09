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金融業不香了？中國清華、北大畢業生不斷轉向這行業就職

記者林汪靜／即時報導
報告指出，去年中國清北學子到金融領域的就業比例出現下降。（取材自新京報）
報告指出，去年中國清北學子到金融領域的就業比例出現下降。（取材自新京報）

中國金融業對頂級人才的吸引力似乎在下降。中國清華大學、北京大學近日發布2021年畢業生就業質量年度報告，報告中的就業數據變化十分耐人尋味，去年清、北學子到金融領域的就業比例出現下降，以清華大學為例，金融業罕見跌出前三名，相反地，清華大學博士生畢業後從事教育行業的人數出現翻倍增長。

證券時報報導，金融業對「學霸」們的吸引力不及往年了。近期，清華大學發布2021年畢業生就業質量報告，2021年去金融業就業的清華學子共有446人（本科生、碩士生、博士生數據合計），金融業就業比例為12.2%，在行業分布來看，上述兩項指標排在第四名，較往年出現下滑。

而根據券商中國對近年來清華大學簽三方就業數據進行統計，金融業就業比例一直以來排名第二，其中，在2017年，清華大學有509人去往金融業就業，占比接近20%。

北京大學的金融領域就業情況也有相似變化。「北京大學2021年畢業生就業質量年度報告」顯示，從就業單位行業分布來看，往金融業就業的北大碩士生有明顯減少，2021年有22.88%碩士生在金融領域就業，行業排名第二，但本科生11.02%的在金融領域就業，行業排名第四；4.3%的博士生在金融就業，行業排名第五。

清北學子更傾向於到什麼行業就業？根據券商中國統計，「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務」在清華大學多年來一直是熱門就業方向，就業比例排名第一。清華大學2021年畢業生就業質量報告透露，在資訊通訊和互聯網領域，接收清華學子畢業生較多的單位有華為、騰訊、美團等。

北京大學學生到上述領域就業也成為越來越多人的共識，2020到2021年連續兩年「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務」就業比例上升至第一名。

除此之外，「學霸」就業方向出現的另一個變化是「教育」行業，教育業吸引度在上升，該現象在清華大學表現尤甚。清華大學2021年畢業生就業質量報告顯示，2021年共有788名畢業生在教育領域就業，人數規模相比上一年度大增81%。

從構成來看，2021年有多達657名博士生到教育行業就業，在博士生中占比41.9%，相比上年的260名博士生出現翻倍增長。

就業 教育 北京

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