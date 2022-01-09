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青海強震前1秒 突閃耀眼「地震光」 猶如被導彈擊中

中國新聞組／北京9日電
突然，巨大的光在原本漆黑的遠處出現。（視頻截圖）
突然，巨大的光在原本漆黑的遠處出現。（視頻截圖）

青海海北州門源縣8日凌晨發生6.9級地震，期間，有網友透過自家監視器拍攝到「地震光」，片段顯示，巨大的亮光突然在原本漆黑的遠處出現，乍眼一看猶如被導彈撃中般，十分耀眼。

新浪網報導，影片是在青海地震發生前1秒，在門源縣所屬皇城鄉拍到，當時地平線突然出現強烈的地震光，提供監控錄像的胡先生表示，這是自家牧場的監控，當時拍攝方向是長硫磺溝的方向。胡先生說，地震時他正在睡夢中，是等到地震過後去查看監視畫面，才意外發現這種情景。據了解，監控畫面所在位置距離震央西南方18公里處。

另據香港01報導，事件引起網友熱議，不少人都表示從沒見過如此景象，「什麼意思？地震難道是人為？」、「青海人表示太嚇人了」、「地光現象。有部講唐山大地震的老電影，名字就叫「藍光閃過之後」」。

據了解，地震光又稱地光，是在地震發生時，受震動波及之區域上空所出現的光，為肉眼可看見的一種自然現象。當岩層運動而出現斷裂，岩石間劇烈摩擦產生電能，產生巨大的熱量使土壤中的水急劇蒸發，分解出氫、氧等兩種氣體，電荷放電點燃了氣體，就會產生強烈的耀光，故地震前人們便常常看到藍光閃過。

據報導，這種情況是自古就有記載，如1652年的安徽霍山縣地震，史載地震過後「紅光滿地」；1668年的郯城大地震也有地光出現；1804年的湖南沅陵地震，有人發現「紅光如匹練，自西向東，沒於地」。

報導說，正如上述網友所言，1976年發生的河北唐山大地震，據指亦曾出現地光，電影「藍光閃過之後」中，就有藍光閃過地震發生的鏡頭。不過也有目擊者表示，在唐山地震發生時看到了紅光。

中國地震台網測定，是次青海地震於1時45分發生，震源深度10公里，震央距門源縣54公里，距西寧市136公里，其後還發生多次餘震，遠至西安、蘭州和銀川等地都有網友表示感到震動。從網上片段所見，地震持續約20秒，當地建築物強烈搖晃，有民眾摸黑走到街上暫避。

影片原本只顯示漆黑晚上。（視頻截圖）
影片原本只顯示漆黑晚上。（視頻截圖）

地震 電影 香港

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