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西部戰區賀官微開通 抽獎送加勒萬河谷石 只限10名

中國新聞組／北京9日電
西部戰區官方微博上線並舉辦「轉發微博抽獎」活動，獎品是一塊加勒萬河谷的石頭。（取材自紅星新聞）
西部戰區官方微博上線並舉辦「轉發微博抽獎」活動，獎品是一塊加勒萬河谷的石頭。（取材自紅星新聞）

西部戰區官方微博近日上線，上線首日就發布「關注@西部戰區並轉發本條微博，2月1日(大年初一)抽取10位網友各送一塊加勒萬河谷的石頭。」當天下午5點半左右，該官微發布的首條視頻的觀看量已超百萬次，該條微博的評論也已經達到2000多條。

紅星新聞報導，當天上午9點半，西部戰區官方微博正式上線。「大漠狼煙，風雲雪域；備邊足戎，國之重事。今天，西部戰區官方微博正式上線！在這裡，讓我們共同領略大好河山的秀美壯麗，一起讀懂寸土不讓的熱血擔當…因為有你在，所以更精彩，歡迎入列。」

當天上午11點52分，西部戰區官方微博發布第二條微博：「微博上線，禮物不會少！感謝每一位愛國擁軍的你，關注@西部戰區 並轉發本條微博，2月1日(大年初一)抽取10位網友各送一塊加勒萬河谷的石頭。」

這立刻引發新一輪關注跟評熱潮。網友紛紛留言參加抽獎：「十個有點少，說實話我願意到付寄給我一塊。」「我就是西部的人，一定要抽到我。」「就喜歡加勒萬河谷石頭。」「這是個很好的紀念，我要守住它，就享受著我們每一寸國土。」

加勒萬河谷的石頭有何特別？對此，熱門軍事博主@鈞正平 在微博上評論說：「一塊普通的石頭為何會如此搶手？因為這塊來自邊防線的石頭承載的是一份沉甸甸的安全感，見證的是邊防官兵頂風冒雪、戍邊衛國的血性與擔當，象徵的是祖國神聖寶貴的領土。一塊邊防線上的石頭本身並不具備高昂的價值，但它凝聚了強烈的愛國情感，體現了對戍邊戰士的崇高敬意，這才是獎品的真正價值所在。」

加勒萬河谷位於西部邊境喀喇崑崙山脈褶皺深處的細長峽谷，激流滔滔，亂石嶙峋。這裡是祖國的西部邊陲，也是守衛和平的一線——來自天南海北的一茬茬官兵，扎進茫茫群山，挺立冰峰雪谷，用熱血和青春築起巍峨界碑。

西部戰區官方微博已上線。（取材自紅星新聞）
西部戰區官方微博已上線。（取材自紅星新聞）

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