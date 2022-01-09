玉兔二號 赫見似玉兔石塊 近距離揭秘「神祕小屋」

玉兔二號發現神似玉兔的石塊。（取材自紅星新聞）

玉兔二號月球車此前在月球天邊發現形似「神祕小屋」物體，據官方最新報導，玉兔二號月球車累計行駛里程突破1000米，並近距離拍攝到「神祕小屋」的面貌。

報導稱，「神祕小屋」像一隻栩栩如生的兔子，「玉兔」前面零落的石塊彷彿一根胡蘿蔔，「玉兔」後方滾圓的石珠彷彿「玉兔」餐後的產物。眼前的景象恰如一隻正要進食的兔子，畫面妙趣橫生。

隸屬於北京 航天城的新媒體帳號「我們的太空 」 近日公布玉兔二號最新動態，並傳回此前拍到的月球「神祕小屋」的進行近距離景象。報導指，6日接近午夜時刻，玉兔的累計行駛里程突破1000米大關，達到1003.9米。此外，在距離「神祕小屋」只剩下10米左右的距離，駕駛員們安排全景相機進行彩色成像。

此前2021年12月3日，「我們的太空」公眾號發布玉兔二號月球車第36個月晝的探險之旅。在這趟旅程中，玉兔二號發現北側天際線處一個突兀的立方體物體像一個「神祕小屋」，在當時被網友調侃是「廣寒宮」。

香港 01報導，「玉兔二號」是中國空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載於嫦娥四號月球探測器。嫦娥四號於2018年12月8日從西昌衛星發射中心由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射，於2019年1月3日10時26分成功軟著陸於月球背面南極-艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑。

2019年1月3日22時22分，玉兔二號月球車從嫦娥四號著陸器完成分離，成功踏上月面，成為第一輛踏上月球背面的月球車。

央視新聞報導，嫦娥四號成功著陸月球背面三年以來，嫦娥四號著陸器、巡視器、中繼星完成一個又一個艱鉅的任務，在月背征途中不斷刷新自己的紀錄，繼續探尋月球背面的奧秘。

下一個月晝，玉兔二號將近距離探測目標石塊，並對它身後的大型撞擊坑進行感知，期待玉兔二號取得更多的科學發現。