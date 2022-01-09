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西安何時解封？ 官：繼續堅持一下 民：在苦等

中國新聞組／北京9日電
西安，一位保安在關閉了的景區門口。至今，中國陝西省西安市已封城超過兩周。(美聯社)
西安，一位保安在關閉了的景區門口。至今，中國陝西省西安市已封城超過兩周。(美聯社)

陝西省西安市因疫情封城，官方日前宣布「社會面基本實現清零」，達到條件的社區將逐步有序解封，但迄今只聞樓梯響。對此，西安衛生官員8日呼籲市民「繼續堅持一下」。為什麼疫情難防控？陝西省衛健委發布，因為西安出現1傳43的超級傳播者。

中央與地方政府8日均稱疫情下降向好。西安7日新增COVID-19確診46例，已連續三天下降，而且新增病例都在封控隔離區。

中央社綜合官媒報導，國務院聯防聯控機制8日召開新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，西安的疫情近期呈動態下降態勢，風險區域在逐步減少，社區病例趨於動態清零狀態，防控工作已經初見成效，「各項措施還需要繼續堅持和強化」。

西安市8日召開疫情防控工作新聞發布會，也宣稱本輪疫情目前整體平穩，並向好發展，病例數總體呈下降趨勢，取得一定成效。

西安市衛健委副主任呂永鵬說，下一步，會根據國家和省市專家對西安疫情的研判結果，按照標準、程序對封控區、管控區、防範區進行動態調整，規範「有序解除封閉管理」。

他說，7日3個中風險地區降為低風險地區，8日又有5個中風險地區降為低風險地區，還請市民朋友保持耐心，「繼續堅持一下」，相信很快能夠恢復正常生產生活。

本報系聯合報報導，根據陝西省衛健委發布的數據，從1月4日到1月7日，有43個病例，是1月4日發布的同一確診病例的密切接觸者。之所以會出現超級傳播者，多數是因為超級傳播者被發現的時候處於感染早期，排毒能力較強。

西安官方8日也宣布，受疫情影響暫停營業的超市、便利店、生鮮店等生活必需品保供企業，符合營業條件的，儘快恢復營業；孕嬰店、烘焙店、洗染店等商貿企業，逐步恢復營業。餐飲企業可透過訂單外賣等方式開展無接觸配送，暫不恢復堂食。

北京日報報導，蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」近日發布西安疫情的預測與分析。結果顯示，在當前政府採取的及時、有效的管控措施下，西安市本輪疫情預計將於1月15日左右得到控制。累計確診病例預計約2115人。

不過西安網友對以上推估多持悲觀在苦等，只期盼能在春節過年前解封。

國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華8日在北京表示，陝西西安的疫情近期呈動態...
國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華8日在北京表示，陝西西安的疫情近期呈動態下降態勢，社區病例趨於動態清零狀態。(中新社)

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