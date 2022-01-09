天津日增20例確診 至少傳播第三代 備戰防疫情進京

津南區封控區各小區連夜啟動了首輪全員核酸檢測。(取材自天津廣播)

隨著天津市昨天一日新增20例本土確診病例，新冠疫情 近逼北京的緊張態勢再現。據報導，天津多數病例已傳播了三代，不排除疫情擴大。天津官方除要求全市居民「非必要不離津」，啟動全市核酸檢測 ，並宣布全市進入應戰狀態，全力守住作為首都北京疫情防控「護城河」的職責，嚴防疫情進京。

天津市昨天最早是在流調當中先發現兩例本土確診病例。天津市疾控中心副主任張穎表示，一個是孩子，一直在天津津南區學習生活；另一個成年人主要的活動軌跡在津南區、南開區。兩人近14天都沒有津外旅居史，也沒有中高風險地區的旅居史。通過流調再檢出18例感染者，其中15例是小學生，流行病學關聯在津南區的鹹水沽鎮及辛莊鎮。

央視新聞報導，20名感染者檢測均呈陽性，都是Omicron變異株，屬於同一傳播鏈。感染者主要涉及病例所在托管機構、學校學生及家長，都已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。

據報導，這起疫情雖是8日凌晨才發現，但從新一波檢出的18例感染者至少已傳播了3代，有可能在社區裡已經持續傳播了一段時間來看，不排除在封控區、管控區和防範區之外，還會再出現其他的陽性感染者。

由於天津鄰近北京，且距離北京冬奧 會舉行時間已不到一個月，為嚴防疫情外溢到北京，天津已自9日7時起展開全市核酸檢測，拒不配合者將從嚴追究法律責任。

天津市委書記、市防控領導小組組長李鴻忠在9日凌晨1時召開的市防控領導小組和指揮部會議中要求，全力阻斷疫情傳播渠道，堅決築牢首都疫情防控「護城河」。全市各區、各部門迅速進入應戰狀態，加強組織動員，全力服務保障群眾生活就醫需求，切實維護社會大局穩定。

天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部並發布2022年1號通告指出，嚴格管控措施，要求市民非必要不離津，各部門應同時保障群眾生活，做好各項服務保障，確保生活必需品價格穩定、供應充足。

另江蘇揚州、淮安等地連日來發現進口火龍果核酸檢測結果呈陽性。經調查，涉疫批次火龍果由南京市發往多地。江蘇官方已封存相關批次火龍果，相關環境完成消毒。目前對相關人員採樣檢測結果均為陰性。