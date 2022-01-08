「中國天眼」可能已經搜索到外星文明 只是......

中國科學家透過「中國天眼」FAST，迄今共發現約500顆脈衝星。中國國家天文台研究員韓金林表示，當中包括一批最暗弱的脈衝星、挑戰當代銀河系電子分布模型的大色散量脈衝星、毫秒脈衝星、脈衝雙星，一批模式變化和消零脈衝星以及射電暫現源等。新華社

位於中國貴州省黔南布依族苗族自治州，俗稱「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST），是當今世上最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。中國科學院FAST重點實驗室主任彭勃說，「FAST收到的信號裡，也很可能有外星文明信號」。

據上海《第一財經》報導，中國科學院院士武向平在中國科學院2022年跨年演講直播中表示，「真的希望有一天和外星人建立聯繫，希望這一天真的早日到來。」

武向平說，他相信外星人存在，原因是兩個月前，澳洲 科學家在比鄰星上收到一個信號，這個信號被排除了人為干擾。

報導稱，要搜尋外星文明信號，射電望遠鏡是非常重要的工具，它可以拍攝數十億甚至上百億年前的宇宙圖像，幫助人類了解宇宙起源，探測引力波等。

2020年12月，美國阿雷西博射電望遠鏡徹底崩塌後，「中國天眼」就成為世界上最大的單天線射電望遠鏡。

《第一財經》指出，千百年來，人類主要通過可見光波段觀測宇宙，實際上來自宇宙天體的輻射覆蓋了整個電磁波譜。其中，發現歷史只有90年的無線電波，是人類「聽」宇宙的重要方法。1932年，美國貝爾實驗室意外發現來自銀河系中心的無線電輻射，象徵射電天文學的誕生。

彭勃說，通過觀察位於大熊座方向、距離地球1,200萬光年的M81星系群的兩張照片，就可以明顯看出射電望遠鏡的優勢。

在光學望遠鏡拍攝的照片中，這些星系群是三個孤立的星系，而射電望遠鏡拍的照片則顯示，三者之間存在一定關係。「也就是說，射電觀測能『看到』光學不可見的星系之間的微弱聯繫，提供宇宙天體的『全息照片』。」

2016年9月，中國天眼FAST落成啟用，面積相當於30個足球場。截至2021年12月20日，FAST已發現509顆脈衝星，是世界上所有其他望遠鏡發現脈衝星總數的4倍以上。

脈衝星是一種高速旋轉的中子星，是巨大的恒星爆炸後形成的星體。地球自轉一周要24小時，而脈衝星每秒旋轉能達到上萬次。

彭勃指出，脈衝星的磁場超過地球磁場10萬億倍，這種超強磁場在天然實驗室中根本無法造出來。科學家通過FAST對脈衝星進行觀測後發現，引力波、黑洞等榮獲諾貝爾 物理學獎的重大突破，都與脈衝星有直接或間接關係，將來引力波很可能像現在的電磁波一樣使人類受益。

《第一財經》表示，FAST不僅可以搜索星際通信，還可以尋找地外文明。人類迄今已發現超過4,500顆太陽系外行星，在木衛二、火星和土星上也都發現有地外水。

此外，地球上的生命生存極限環境也在不斷改寫。位於加州 南部科爾特斯海深3,800公尺處，有數百個熱液噴口，周圍溫度達到287攝氏度，但科學家在此仍然發現微生物。

彭勃表示，地球上和太陽系外的這些新發現，都使得地球外存在生命的可能性不斷得到支持，「FAST收到的信號裡，也很可能有外星文明的信號，只是我們現在還沒有時間去識別，美國上世紀60年代就在做了」。

武向平去年10月底曾透露，中國將建設另外五部與FAST同級望遠鏡，和現在的FAST組成巨大陣列。屆時，中國的天文探索就將領先世界50年。