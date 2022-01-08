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炒房資金轉進名表 勞力士上架…「幾秒鐘就消失了」

中國新聞組／北京8日電
炒房資金轉進，奢華手表供不應求。（取材自時代周報）
炒房資金轉進，奢華手表供不應求。（取材自時代周報）

政府出手整頓房市，中國房地產行業出現罕見低迷，資金紛紛轉進高級手表市場。這股熱潮已推動中國2021年前10個月的瑞士手表進口激增40%。像勞力士潛航者型這樣的流行型號，價格均已飛漲。

時代周報報導，據中國訪問排名超前的腕表類網站「腕表之家」的統計，2020年國內百達翡麗、勞力士部分表款的二級市場價格突漲，百達翡麗鸚鵡螺Ref.5711，兩個月漲幅超50%；百達翡麗鸚鵡螺Ref.5712，一個月漲幅超20%；勞力士探險家Ref.216570，半年漲幅超15%；勞力士迪通拿Ref.116500LN，一個月漲幅超8%。

即使價格高昂，奢華手表仍供不應求。線上腕表交易平台Bob's Watches執行長Paul Altieri表示，近5年來，「新款勞力士腕表在網站一上架，15分鐘內就能銷售，你只要晚1分鐘或幾秒鐘，它們就消失了。」

資深奢侈品鑑定師閻闖說，，製作工藝複雜，再加上近兩年受新冠疫情影響，導致奢侈手表的產量進一步壓縮，供不應求現象更加凸顯，價格自然水漲船高。「從2021年下半年開始，隨著樓市政策的持續收緊，中國高淨值人群的投資方向就從房產轉向了奢華手表。」閻闖說，相比房產、股市及基金，奢華手表的投資風險更小且回報率高。 「客戶對單塊手表的投資額通常會在50萬至100萬元之間，總價會控制在1000萬元左右。」 

投資 疫情 房地產

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