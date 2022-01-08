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年賺224萬…美女分析師高調曬薪？網喊「活不香了」

中國新聞組／北京8日電
網傳陸韻婷照片。（取材自微博）
網傳陸韻婷照片。（取材自微博）

證券首席分析師高調曬薪資？有網友日前微博稱，中泰證券非銀首席分析師陸韻婷在小紅書上曬出了自己的工資，其2021年1月至11月收入為224.67萬元（人民幣，下同，約合35.2萬美元）。此文一出，網友瘋狂炸鍋，瘋叫「工資太高太離譜了」、「手裡的活突然不香了」，連中泰證券的工作人員都說「震驚到了」，大喊「怎麼可能？我們的年收入連224萬的零頭都不到。」

紅星新聞報導，網傳截圖顯示，一名小紅書博主曬出了自己2021年1至11月收入，為224.67萬，已申報稅額合計62.32萬。並留言稱，「一年的收成到手，今年努力的搬磚還是獲取了不錯的薪水，希望明年再增長個20%-30%。年終獎併入計稅太傷人了。」有網友在評論中猜測，曬收入的博主是中泰證券非銀首席分析師陸韻婷。

陸韻婷雖然出面否認自己是「曬薪女主角」，稱「今天碰到大無語事件，還是要出來說：沒有小紅書帳號，有人移花接木再傳播。」但有專家表示，「曬高薪」可能導致監管單位的限薪行動。

在中國證券業協會官方網站查閱發現，陸韻婷為碩士研究生學歷，執業崗位為「證券投資諮詢（分析師）」。 2014年以來，先後在海通證券、天風證券、中泰證券任職。一位在證券行業工作多年的分析師說，「如果公司提倡激勵，分析師本身也做得不錯的話，是能夠取得這個收入的。」

據了解，中泰證券成立於2001年5月，員工逾8000人。在2021年前三季度，公司營業收入90億，淨利潤25億元。報導指出，2020年50家上市證券公司人均薪酬為52.48萬元，中泰證券人均薪酬52.97萬元，位列第19位。

專家表示，證券行業隨市場波動，其業績和薪酬都是不穩定的，尤其是券商行業基本上靠運氣吃飯。專家指出，券商行業高管拿200多萬年薪是一個比較普遍的事情。不過，如果整個券商行業薪酬高得離譜，監管層可能就會對非國有的券商採取徵收稅法等舉措進行限薪，而國有的可能會直接限薪。

證券 分析師 小紅書

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