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「滿臉愁容」…大師操刀 虎年郵票遭諷像病貓

記者林則宏／北京8日電
中國虎年生肖郵票之一的「國運昌隆」。（取材自北京日報）
中國虎年生肖郵票之一的「國運昌隆」。（取材自北京日報）

中國虎年生肖郵票正式發行，中國集郵有限公司表示，其中一枚「國運昌隆」描繪一頭氣宇軒昂的上山虎形象，「矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、雄心壯志的含義」；另一枚「虎蘊吉祥」描繪雌虎帶著兩頭幼虎的溫馨場景，「寓意兒孫興旺、家庭美滿」。

中國虎年生肖郵票之一的「虎蘊吉祥」。（取材自北京日報）
中國虎年生肖郵票之一的「虎蘊吉祥」。（取材自北京日報）

不過，中國民眾對於虎年郵票的設計顯然十分不滿意。公開發行後，不少人就在網上狂吐槽。許多網友認為，郵票上的老虎「略顯憂愁」，眉頭深鎖，而且看起來病懨懨病的樣子，一點都沒有上山虎的威武。

來源：YouTube

有網友評論說，「第一張圖的老虎看起來有些憂傷，滿臉愁容；第二張圖，老虎媽媽帶著兩隻仔仔，也不開心。大虎沒有虎威，小虎也不靈動」。還有網友表示，今年生肖郵票裡的老虎，一整個萎靡不振，根本就是「病貓」。

對此，創作者畫家馮大中接受媒體採訪時則稱，「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破牠的動物屬性去畫，把牠做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」

廣州日報表示，今年73歲的馮大中是中國國家一級畫家，享受國務院特殊津貼專家，為遼寧省老藝術家協會會長，已有20多年的畫虎經驗。

報導指出，馮大中號「伏虎草堂主人」，其畫風嚴肅典雅，畫虎突破了程序化的俗套，賦予虎以人文之神韻，並創造了自己的藝術符號，堪稱「前無古人，後啟來者」，被譽為「天下第一虎」。

但成都傳媒集團旗下新媒體紅星新聞指出，中國多位畫家認為，今年生肖郵票上的老虎確實靈氣不足，氣勢有點弱，王者風範沒有體現出來。「不管是人還是其他動物，眼神可以直接表現出內在，圖中老虎確實太憂愁了。」

四川一名省級美術協會方姓畫家表示，郵票中的老虎沒有把老虎的特徵體現出來：第一幅老虎，結構比例不太對，腿畫得有點短，身子感覺畫長了，尾巴也比較粗。「這隻老虎畫得跟家裡的貓一樣略顯窘態，膽子看起來也比較小，不似人們引以為傲的山林之王。」

「第二幅老虎帶著兩隻幼崽，母老虎蜷縮在那裡，看起來可憐兮兮的，眼淚汪汪好像在等人來施捨東西。」方姓畫家稱，這幅畫也沒有體現出老虎的本性，其骨骼也是鬆散的，斑紋沒有那麼規矩。

國務院

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