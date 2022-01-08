收治200封控區患者、10產婦 鄭州人民醫上熱搜

1月7日，在鄭州市經八路辦事處一處檢測點，鄭州大學第二附屬醫院的醫護人員在為市民做核酸檢測。( 新華社)

在西安傳出產婦因無法就醫而流產的消息後，各地醫院應接病患的態度成為大眾關注的對象。鄭州 人民醫院近2日接收約200名來自封控區或管控區的患者，其中包括約10名產婦。該院表示，不用擔心核酸檢測 問題，「對於急診手術或急危重患者，醫院都是先救治」。不同於西安醫院的處理態度，話題一度登上微博熱搜。

大河報報導，鄭州人民醫院感染病科主任劉青介紹，近期接收了一名即將分娩的二胎產婦，產婦剛被抬上擔架的時候，胎頭都露出來了，由於送醫及時，產婦的生產過程很順利，最終誕下一名7斤重的男嬰。

除了孕產婦，還有一些急診手術病人，醫院同樣有規範的接診流程。

劉青介紹，有一名來自雲南瑞麗的病人到鄭州看病，到達後發現健康碼 為紅碼，於是轉運到鄭州人民醫院。病人的下肢又紅又腫，足部已出現壞死，經診斷為下肢動脈血栓，醫師安排急診手術取栓，保住病人的下肢。

「大家不必擔心核酸檢測問題，我們是有相應措施的。」劉青解釋，對於上述急診手術或急危重患者，醫院都是先救治，同時急查核酸、進行流行病學調查，結果未出具前，收住急診過渡病室。