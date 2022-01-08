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河南7天飆130例都怪小長假？ 當局公告暫停跨省遊

中國新聞組／北京8日電
中國河南省多地爆發COVID-19疫情，中國工程院院士張伯禮6日指出，本輪河南疫情表現出多點散發、輕症及無症狀感染者多、「疫苗保護力下降」等特點。圖為5日，鄭州市進行全員核酸檢測。（中新社）
中國河南省多地爆發COVID-19疫情，中國工程院院士張伯禮6日指出，本輪河南疫情表現出多點散發、輕症及無症狀感染者多、「疫苗保護力下降」等特點。圖為5日，鄭州市進行全員核酸檢測。（中新社）

1月6日，河南省新增本土確診病例56例，目前，河南已有洛陽、許昌、鄭州、周口、信陽、商丘6地出現感染者，7天累計130例本土感染者。由於疫情呈現多點散發，河南文旅廳發布公告要求立即暫停跨省團隊旅遊，多地旅遊景區、文娛場所皆暫時停止營業。

河南多地疫情再起，是否與元旦小長假民眾出遊有關？目前河南本輪疫情主要集中的鄭州及許昌兩地，健康時報從百度遷徙地圖發現，小長假3天，鄭州市遷出人口中80%左右集中在河南省內，從鄭州遷出的人口目的地主要為開封市、新鄉市、許昌市、周口市、焦作市；而許昌市遷出人口中，近90%集中河南省內，遷出的人口目的地主要為鄭州市、平頂山市、漯河市、周口市及開封市。

此輪疫情病例相對較多的許昌及鄭州均已逐步開展了全員核酸檢測工作，鄭州則是在7日進行第二輪全員核酸檢測。

另外，面對防控形勢愈發嚴峻，河南省文旅廳已要求暫停經營跨省團隊旅遊。省內多地旅遊景區、文娛場所、受疫情影響暫時停止營業，各類線下教學也暫停。

鄭州、許昌、周口多地已採取交通要道設立檢查服務站，出入人員須持有48小時核酸證明等措施。除此之外，在目前未發現疫情的省內其他城市，如開封、平頂山等地也都暫停了市內各類旅遊景區、文化娛樂、體育休閒場所的經營活動。

中國鐵路鄭州局集團表示，當前許昌和洛陽發往北京的列車已暫停售票，已購買進京車票的旅客可辦理全額退票。

鄭州 河南 疫情

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