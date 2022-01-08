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西安嚴控清零軟化有序復工 快遞小哥上崗了

中國新聞組／北京8日電
在西安市昆明路上，一名藥店工作人員穿著防護服為購買者送藥上門。（新華社）
在西安市昆明路上，一名藥店工作人員穿著防護服為購買者送藥上門。（新華社）

在面對一連串因封城配套措施不足所引發的民怨之後，西安官方昨天宣布，有序推動包括超市、便利店等商貿服務和郵政快遞業復工復業；陝西也發出緊急通知，允許符合條件的快遞小哥到崗工作。有民眾認為，西安的防疫措施開始變得有些「人味」，原本的「嚴控清零」政策似乎出現了軟化。

西安市政府昨天指出，截至6日晚上6時，西安在用431個隔離點，隔離了4萬5760人，連同工作人員已經使用6萬1180個房間。2020年2月5日，武漢在疫情最嚴重的當下，集中隔離5425人，居家隔離2萬629人。中央社報導，對照兩地通報看來，西安市爆發此波新冠疫情迄今，集中隔離規模已超越2020年武漢市封城時期。

西安為實現「社會面清零」，祭出集中隔離手段，只要一名居民染疫，整棟大樓的居民立刻被轉移至集中隔離點進行隔離，連日來還傳出部分民眾因當地醫院拒收病患而致親人死亡、孕婦流產事件，引來中外媒體撻伐，質疑中國的「清零」政策失當、侵害人權。

不過，隨著西安市衛健委向當事人、市民道歉，加上西安市的疫情趨向緩和，西安市官方的態度似乎不再如封城之初那麼強硬。據國家衛建委統計，西安每日新增本土確診病例已從日前的每日過百例，下降到7日當天的46例。

西安市昨天也宣布有序推動商貿服務和郵政快遞業復工復業措施。新華社報導，通知要求，在嚴格落實疫情防控措施的前提下，受疫情影響暫停營業的超市、便利店、生鮮店等生活必需品保供企業，經評估符合營業條件的，盡快恢復營業；受疫情影響暫停營業的物流倉儲中心、末端配送網點，盡快復工復業；餐飲企業通過訂單外賣等方式開展無接觸配送，暫不開放堂食。

西安市疫情防控指揮部辦公室還印發了獎補政策，支持鼓勵開展社區配送、鼓勵設置便民服務點、支持電商平台企業加大配送力度、支持重點保供蔬菜批發市場。

另陝西省官方也印發緊急通知，要求保障符合防疫要求的郵政、快遞工作人員上崗工作，保障郵政、快遞車輛通行，有效組織社區投遞服務。

人民日報報導，這意味著，更多的快遞小哥將陸續回到工作崗位，為家家戶戶送去防疫物資和生活必需品。

疫情 郵政 復工

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