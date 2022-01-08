西安就醫難民怨沖天 孫春蘭下令禁拒收病患

西安被封管的一個社區大門口。（中新社）

陝西西安醫院因防疫 措施拒收產婦，接連導致兩名孕婦在醫院門口大出血流產；中國國務院副總理孫春蘭特別召開專題會議，對西安民眾看病就醫難深感愧疚，她要求，急危重症患者不論有否核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。

西安自去年12月23日封城 至今，出現多起防疫過嚴，導致有病無法就醫現象。每日經濟新聞報導，一名孕婦由於住處屬封控區，在警察協助下先後到陝西省人民醫院、能康醫院，都被拒診，最終因大量出血，胎兒沒保住。

這名孕婦稱，她不能理解，致電各個部門求助，但每個單位都在互踢皮球。她感嘆，自己是「平民百姓賤命一條」，這起事件讓她對原本熱愛的城市感到心灰意冷。另一起是一名懷胎8個月的孕婦被醫院拒入不幸流產。

早前孫春蘭在西安視察疫情 期間，就傳出遭遇當地市民高喊：「我要吃飯」」的尷尬場面，而多起延誤就醫的例子更引爆民怨，痛批醫生和西安領導瀆職；有網友說：「官本位思想作祟！你流產了也不關我的事，但要萬一多了一例感染官就沒了，當然是官位要緊」；有網民將西安極端防疫措施比作另一種病毒，「在西安，你可以餓死，可以病死，但不能死於新冠，」

華爾街日報說，這一事件似乎標誌著公眾對中國一些最嚴格的封鎖措施的反應出現轉折。

在批評聲中，西安市衛健委主任6日在記者會上向流產孕婦公開鞠躬道歉，西安市衛健委副主任張波7日也表示：「雖然我們全力以赴，還是沒有考慮周全，沒能提供好充足的醫療保障服務，」「我們深感愧疚，向全市人民致歉」。

美國之音報導指出，封城對民眾和經濟造成的次級傷害已引起中國公眾和國際社會的高度關注。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭更對這些防疫不當、醫院拒收造成死亡的事件做出回應，她要求各醫療機構：「絕不能夠以任何藉口將患者一拒了之」。

報導指出，這應該是中共領導人對封城期間發生的非常普遍的民眾求醫被拒事件首次做出正面回應。在去年年初武漢封城期間，市民因感染病毒無法就醫最後導致家庭滿門死亡，求醫無門的例子比比皆是，但中共各級領導對此始終保持緘默。當時也曾在武漢視察的孫春蘭並沒有對此類問題公開做出任何指示、糾正。

親官方媒體提醒：西安疫情在輿論中正走向與武漢疫情相似的軌跡，呼籲避免政府公信力再次出現災難性坍塌。分析指，中共官方已關注到西安疫情引發的網路民憤，並從嚴厲的「封口」政策轉向輿論導向，讓「小罵幫大忙」。