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迎接20大 北京全面叫停偶像網綜、男男戀網劇

中國新聞組／北京8日電
「耽改劇」是影視公司購買原創耽美小說版權後，進行劇本改編和拍攝的一種網絡劇。（取材自微博）
「耽改劇」是影視公司購買原創耽美小說版權後，進行劇本改編和拍攝的一種網絡劇。（取材自微博）

為「迎接宣傳貫徹中共20大」，北京市廣播電視局在官網宣布，全面叫停偶像養成類網綜、男男戀為主題的「耽改」題材網路劇。

綜合媒體報導，北京市廣電局局長楊爍在全國廣播電視工作會議表示，為打好文娛綜治「組合拳」，將果斷處置愛奇藝「青春有你3」輿情事件，及時發布措施加強網路綜藝節目管理。全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網路影視劇，認真開展網路影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網路文化空間。

來源：YouTube

「耽改」即為以男男戀（Boy's Love，簡稱BL）為主題的耽美小說改編劇，近年受到中國官方監管與批判。

中國國家廣電總局去年9月曾召開會議，要求加強電視劇創作生產正面引導，堅決抵制流量至上、「飯圈」亂象、「耽改」之風等泛娛樂化現象。

由中共中央宣傳部直接領導的光明日報去年8月也刊文批評，耽改劇在資本逐利的商業邏輯下，透過捆綁主角大炒「男男CP」，占據社交平台話題排行榜，擾亂網絡秩序和環境；耽改劇盛行，無疑會讓處於人生觀、價值觀關鍵塑造期的青少年產生「困惑和迷失」。

網民對此表示，「內娛不留人，自有留人處」、「清朗看成了清朝」、「資本高價買的耽改劇該哭死了吧」、「一旦遇到有出問題的苗頭就全面禁止，莫不是大家最後只能收看樣板戲？」、「我覺得廣電總局用心良苦啊，再多放一些婆婆媽媽小三出軌一地雞毛的劇，結婚率和出生率不就更低了，也是為了我們年輕人好哦」。

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