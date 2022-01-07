南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情

中國半年前也曾因南京祿口國際機場出現防疫漏洞，而引爆一波大規模本土疫情。中新社

半年前，中國也曾因南京祿口國際機場 出現防疫漏洞而引爆一波大規模本土疫情 ，當時疫情不只蔓延南京、揚州、淮安等江蘇數地，甚至波及廣東、安徽、遼寧、山東等十多個省份、近千人確診。但南京最終以不到一個月時間就將疫情控制住，除嚴格的防控措施外，快速展開多次大規模核酸檢測 被認為也是關鍵因素。

南京祿口國際機場去年7月20日對機場工作人員進行每周例行核酸檢測時，主動發現陽性樣本9例，全為機場清潔人員。

南京市疾控中心副主任丁潔當時曾表示，根據確診者的病毒基因測序，南京這波疫情應是機場清潔人員於7月10日打掃一架來自俄羅斯的航班時不慎遭到感染所致。

丁潔指出，通過調查發現，這些清潔人員在清潔該航班客艙後，可能因防護洗脫不規範，造成個別清潔人員遭感染，進而在清潔人員之間擴散傳播。

此外，祿口國際機場外包公司的清潔人員同時負責國際和國內航班垃圾清運，機場其他工作人員因接觸到清潔人員或被汙染的環境也被感染。

在傳出有本土確診者後，人口超過930萬的南京立即啟動大規模核酸檢測。根據中國國家衛健委通報，中國去年7月21日新增12例本土病例，其中11例就在江蘇。

7月21日，南京宣布將數個社區調整為「中風險地區」，祿口街道為「封控區域」，所有人員只進不出，並要求市民「非必要不離寧」，若要離開南京必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

祿口國際機場則於7月23日起暫停所有國內航線，國際航線也在7月28日暫停，機場進行全面消殺，機場相關人員全數進行集中隔離觀察。

根據江蘇省通報，從7月21日至8月11日，南京共完成六輪大規模核酸篩查，檢測近4,000萬人次，最終發現的確診者累計達235人。

8月19日，南京宣布疫情已獲得控制，次日起，分期分批恢復市內交通，商場、超市、市場等經營性場所也逐步恢復正常營業。祿口國際機場則在8月26日恢復國內航班運行。

去年9月13日，隨著最後兩名確診者康復出院，正式宣告南京這波疫情中的本土確診病例「清零」。

對於南京這波由機場引發的疫情，中國民航局飛行標準司副司長韓光祖指出，主要原因是祿口國際機場防控制度落實不到位，長時間平穩運行使機場從業人員出現鬆懈麻痺心態，以及機場清潔業務外包沒有嚴格落實疫情防控責任所致。

負責祿口國際機場營運管理的東部機場集團董事長馮軍、總經理徐勇之後雙雙被免職，南京多名官員也因此遭受懲處。

中國官方隨後要求，機場從事國際業務的一線工作人員必須做到隔天核酸檢測，其他後勤服務人員要做到每周兩測，每次間隔兩天以上。亦即，針對不同風險人員必須分別做到「兩天一測」及「一周兩測」。

此外，各機場也必須落實國際、國內航班服務保障人員不得混流的規定。國際客運保障人員必須執行「四指定」，即：指定工作人員、指定服務區域、指定休息區域、指定場內交通車。

國際貨運保障人員則必須落實「四固定」，即：作業人員固定、作業場地固定、生產設備固定、休息區域固定。