迎中共20大 廣電總局全面叫停偶像養成、耽改網路劇

「山河令」是知名耽改劇，捧紅張哲瀚（左）與龔俊。（取材自微博）

中國國家廣電總局昨天舉行2022年全國廣播電視工作會議，要求今年工作要「迎接宣傳貫徹中共 20大」。北京 市廣電局局長楊爍在會中表示，北京市過去一年全面停止以男男戀為主題的網路劇。

據中國國家廣播電視總局官網今天發布的新聞稿，這場會議昨天在北京召開。

會議形容過去一年聚焦慶祝中共成立100周年這一工作主線，「習近平總書記重要思想和領袖形象宣傳高光聚焦，慶祝建黨百年主題宣傳厚重大氣、主題作品亮點紛呈、安全保障堅實有力」。

會議接著稱，2022年廣播電視和網路視聽工作要「緊緊圍繞迎接宣傳貫徹黨的20大（中共第20次全國代表大會）這條主線」，以「優異成績」迎接中共20大召開。

根據北京市廣播電視局微信 公眾號，北京市廣播電視局黨組書記、局長楊爍在會中針對網路治理指出，北京廣電局深入開展專項調研，「全面叫停偶像養成類網綜、『耽改』題材網絡影視劇，認真開展網絡影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網絡文化空間」。

「耽改」即為以男男戀（Boy's Love，簡稱BL）為主題的耽美小說改編劇，近年受到中國官方監管與批判。

中國國家廣電總局去年9月曾召開會議，要求加強電視劇創作生產正面引導，堅決抵制流量至上、「飯圈」亂象、「耽改」之風等泛娛樂化現象。

由中共中央宣傳部直接領導的光明日報去年8月也刊文批評，耽改劇在資本逐利的商業邏輯下，透過捆綁主角大炒「男男CP」，占據社交平台話題排行榜，擾亂網絡秩序和環境；耽改劇盛行，無疑會讓處於人生觀、價值觀關鍵塑造期的青少年產生「困惑和迷失」。