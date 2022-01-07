我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

清華北大畢業生 7成留體制內…來美留學大減

中國新聞組／北京7日電
據統計，受疫情及當前國際關係緊張等因素影響， 近年赴美留學的中國學生有減少情形。此示意圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（Getty Images）
據統計，受疫情及當前國際關係緊張等因素影響， 近年赴美留學的中國學生有減少情形。此示意圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（Getty Images）

清華大學、北京大學的學子，作為全中國最優秀的年輕人，畢業後的去向一直備受關注。兩所大學日前發布了2021屆畢業生就業質量報告，發現學生就業的比率增加，留在體制內的比率也增加。

綜合媒體報導，2021年，清華大學畢業生共7441人，北京大學校本部畢業生共9704人。

從簽約就業的畢業生去向來看，北京、上海、廣東，仍然穩居前三，接納了最多的清北學子。隨著學歷提高，清北學子更傾向於留京。第二選擇則在廣東和上海之間搖擺。

此外，清華畢業生去往黨政機關、事業單位、國有企業的占比分別為15.8%、30.3%、23.8%，合計69.9%。也就是說，清華學子進入體制內的比例明顯增加。

分析認為，這主要是受疫情影響，就業形勢比較嚴峻，即使名校學子也感受到寒意，更青睞穩定的體制內。這與今年報考公務員的人數激增，是一個道理。

從行業來看，清華畢業生主要分布在信息通訊和互聯網領域、高等院校及科研院所、裝備製造業、能源業、金融業等領域。北大畢業生也主要在信息傳輸、軟件和信息技術服務，教育，金融，公共管理、社會保障和社會組織等行業就業。

這三年，清北畢業生選擇升學深造的比率，逐漸下降，選擇就業的比率逐年上升。 顯示疫情影響了學子的未來規畫，更多畢業生選擇離開象牙塔，成為一名社會人，更早開始賺錢養家。

另外，清北學子的留學占比也大幅下降。2019-2021年，清華畢業生出國留學人數，從15.3%大減至6.9%，呈腰斬之勢。

而且，2021清華畢業生出國深造去向人數最多的為美國，其次為英國、新加坡。熱門學府包括新加坡國立大學、哥倫比亞大學、倫敦大學、賓州大學、東京大學等，與前兩年改變較為明顯，似乎正從美國高校向英國、新加坡高校轉移。

減少的留學生，主要轉向了國內升學及就業。分析認為，留學比率減少，主要因為國外疫情嚴峻，加之當前國際關係緊張，出於安全和性價比的考慮，更多人願意留在國內。

就業 新加坡 北京

上一則

標示台灣為獨立國家 7-11北京官網挨罰15萬

下一則

河南疫情升溫 確診區有人外逃 禹州封城疫源仍未明

延伸閱讀

美10大最佳就業城市 舊金山及聖荷西上榜

美10大最佳就業城市 舊金山及聖荷西上榜

博主臥底揭代孕亂象…68萬能買清華美女碩士卵子

博主臥底揭代孕亂象…68萬能買清華美女碩士卵子
中國大學畢業生將破千萬人 鼓勵學生「靈活就業」

中國大學畢業生將破千萬人 鼓勵學生「靈活就業」
中國大學應屆生達千萬人 官方坦言：就業形勢嚴峻

中國大學應屆生達千萬人 官方坦言：就業形勢嚴峻

熱門新聞

為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00
女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤