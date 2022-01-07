網紅「石壁鑿豪宅」其實早買了房子 坦承找話題玩視頻

邱中虎正在石屋施工。（視頻截圖）

四川「虎哥石壁鑿豪宅」ID近兩年活躍在多個短視頻和自媒體平台，日前被媒體踼爆「虎哥」早在數年前已在成都青羊區購房安家，並結婚生子，而非「打工多年買不起房而勵志鑿石屋居住」。

紅星新聞報導，「虎哥」邱中虎，是四川資中縣新橋鎮太河村人。2019年9月13日，他的「石壁鑿豪宅」的第一段視頻發布在快手平台上，自稱將在野外石壁上「鑿出兩層樓帶空中花園」。隨後兩年多，他陸續拓展至抖音 、西瓜視頻等多個短視頻和自媒體平台，ID統一為「虎哥石壁鑿豪宅」，記錄了他在石壁上鑿出一樓房間、上樓樓梯和二樓空間的過程。

來源：YouTube

如今，他在西瓜視頻上的粉絲量最高，達133萬；在抖音上的粉絲量超過128萬，3個鑿石屋的視頻合集播放量已超過3.9億次。

據報導。36歲的他在家中排行老三，小學畢業，曾做過礦工，如今在成都做裝修管理，結婚10多年有兩個孩子。在老家，他們家的石牆老屋還在，快70歲的父親生活在這裡，旁邊有哥哥的房屋。

邱中虎的石屋紅。（取材自紅星新聞）

最近這兩年，邱中虎兩頭跑，在成都繼續幹裝修管理的工作，回到老家則會鑿石屋和拍攝、剪輯視頻。石屋位於老屋背後山林的峭壁上，邱中虎的父親稱，這是他家的林地。

邱中虎不認為自己是個網紅。談及做短視頻和自媒體的收入，邱中虎說這不穩定。但對於具體收入，他只表示「夠自己來回開銷和簡單的生活費」。不過他被發現在一些平台的帳號上，還有少量「帶貨」。

邱中虎曾自詡「農村小伙打工多年買不起房，勵志鑿石屋居住」。他坦承這只是取個標題，事實並非如此。「說直白點，只是玩視頻找個話題而已」。

石屋內，安放有床和電腦桌等。（取材自紅星新聞）

對此，資中縣新橋鎮政府相關負責人表示，對網友的質疑和舉報石壁鑿豪宅的合法性，鎮政府曾調查過此事，並在2021年上半年讓邱中虎停止鑿石屋的行為；內江市自然資源和規劃局相關負責人則認為，邱中虎涉嫌違反「土地管理法」中「一戶一宅」之規定，還可能涉及擅自占用土地搞建設等違法行為。