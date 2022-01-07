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河南疫情升溫 確診區有人外逃 禹州封城疫源仍未明

中國新聞組／北京7日電
鄭州市民5日在寒風中排隊接受核酸檢測。（中通社）
鄭州市民5日在寒風中排隊接受核酸檢測。（中通社）

西安封城昨天進入第14天，疫情已外溢到咸陽和北京等地，河南疫情也開始升溫，單日染疫人數一度超過陝西，疫情緊張，封城中的禹州市尚未完全查清源頭，而信陽確診小區有人拎行李箱翻牆外逃。

河南確診小區2人拎行李箱翻牆外出，已被舉報。（視頻截圖）
河南確診小區2人拎行李箱翻牆外出，已被舉報。（視頻截圖）

據國家衛健委通報，6日報告新增本土新冠肺炎確診病例116例，其中陜西57例，均在西安；河南56例，儘管目前本土確診病例仍以陝西居多，但河南的疫情快速升溫。自去年12月31日洛陽市新安縣發現2例無症狀感染者以來，截至6日24時，河南目前已發現的確診者達到150例，但疫情源頭依然不明。

由於河南是勞動力輸出大省，隨著春節將近，鄭州、開封、商丘、周口、新鄉、信陽等地已要求，春節返鄉人員必須提前報備，並呼籲當地民眾非必要不出市、不出省。

報導指出，河南許昌市5日出現單日50例確診，市委書記史根治說，目前許昌市疫情仍在持續，禹州市疫情「尚未完全查清源頭、澄清底子」，防控任務仍然艱巨繁重，「疫情防控形勢異常嚴峻，我們沒有任何退路」。

網易報導則指出，有網友爆料河南信陽某小區兩人翻牆外出，手裡還提著包裹。知情人魏先生說，當時有群眾就看到這情況後就報警，因為這個小區有從鄭州回來的，也有確診病例，擔心他們攜帶病毒外出。警方證實接到報案，但具體事宜還不清楚。

今年元旦以來，浙江也出現新一波疫情，涉及寧波北侖與金華永康。浙江多地還發現省外陽性感染者的足跡，各地隨即緊急開展相關防控工作。 

此外，據新華社微博消息，從西安咸陽國際機場等多個渠道獲悉，經中國民用航空局批准，自5日起，西安咸陽機場國際客運航線暫停運營，恢復時間另行通知，但報導並未說明西安暫停國際航線的原因為何。

疫情 河南 封城

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