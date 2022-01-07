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鍾南山：中國86%打疫苗已群體免疫 可有條件回家過年

中國新聞組／北京7日電
中國防疫專家鍾南山，呼籲民眾應接種加強針。（取材自人民網）
中國防疫專家鍾南山，呼籲民眾應接種加強針。（取材自人民網）

面對西安疫情出現趨緩拐點，防疫專家、中國工程院士鍾南山6日表示，從理論上評估，中國「群體免疫」的目的已經達到了。他並指出，在低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。鍾南山並呼籲民眾應接種加強針。

據央視報導，鍾南山6日在廣州出席一場活動後受訪表示，疫苗充分注射到一定比率的人口，能夠達到群體免疫的目的。截至1月6日，中國完成新冠肺炎疫苗全程接種的人口已達12.13億人，疫苗全程接種率達到86%。此外，中國完成疫苗「加強針」接種已有3.31億人，「加強針」接種率達到23.5%，根據評估，理論上已經實現了一定程度的群體免疫。

對於近期陝西、浙江等地疫情發生後，中國多地再次倡導「就地過年」，鍾南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。

鍾南山說，中國的新冠肺炎患病率為十萬分之九點四，死亡率是十萬分之零點四，是世界上新冠肺炎死亡率最低的國家。他指出，像廣州沒有新冠肺炎重症死亡病例，這都與疫苗的接種有關。

針對西安這波疫情，鍾南山認為，西安先前採取了極為嚴格的防控措施，現在看是奏效的。疫情高峰時，西安一天新增確診172例，本月5日新增63例，疫情應該已經到了「拐點」（轉折點）。

對於新出現的新冠病毒變異毒株IHU，鍾南山表示，IHU是不是會像Delta那樣成為占主導地位的病毒，現在要研判仍為時過早，他認為目前仍無須過度解讀。

法國研究人員日前發現一種新的新冠變種病毒「B.1.640.2」，暫時將其命名為「IHU」，該變種病毒最早可能出現在中非國家喀麥隆，但法國南部已發現有多人感染。

鍾南山說，IHU的變異位點比Omicron多40幾個，理論上對疫苗的免疫逃逸能力，以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些。但目前仍需觀察，究竟IHU未來會不會變成主流的病毒。

據中國國家衛健委6日通報，5日0至24時，中國新增確診病例189例，其中境外輸入病例57例，本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

鍾南山 疫苗 疫情

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