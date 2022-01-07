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孕婦流產處置不當 涉事醫院母公司 2天蒸發23億

中國新聞組／北京7日電
中國西安高新醫院因核酸檢測問題，爆發孕婦流產事件，民怨沸騰。（取材自高新醫院官網）
中國西安高新醫院因核酸檢測問題，爆發孕婦流產事件，民怨沸騰。（取材自高新醫院官網）

西安一名孕婦家屬4日在微博發帖，講述親屬小姨在西安高新醫院門口，由於核酸問題無法入院，兩個多小時後流產一事，隨後迅速引起全網關注。爭議愈演愈烈，除了西安衛健委主任鞠躬道歉，涉事醫院背後的上市公司西安國際醫學，兩天共蒸發23億人民幣（約3億6千萬美元），損失慘重。

綜合媒體報導，「孕婦流產」事件發生後，經省、市衛生健康委組織專家調查，西安高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題，該起事件屬責任事故。

胎兒流產事件引發軒然大波，西安高新醫院成為各方關注的焦點，值得注意的是，高新醫院涉多起醫療糾紛，西安一名網友的父親心絞痛被拒診耽誤後離世，背後亦有西安高新醫院的身影。

西安高新醫院，是上市公司國際醫學旗下的全資子公司。官網簡介顯示，西安高新醫院成立於2002年6月，是一所集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的股份制綜合醫院，2009年8月通過三級甲等綜合醫院評審，2017年6月通過三甲復審。值得關注的是，西安衛健委官網則顯示，2011年，西安高新醫院經營性質由非營利性變更為營利性。

號稱已被業內稱為「高新模式」的西安高新醫院，同時也是國際醫學的核心資產之一，該事件在二級市場引起投資者關切。1月6日，國際醫學股票盤中一度接近跌停，尾盤稍有回升。截至1月6日收盤，國際醫學股價報收10.28元，跌4.81%，總市值233.97億，近兩天跌了近9%，市值蒸發近23億元。

值得一提的是，西安高新醫院目前是國際醫學旗下盈利能力最強的資產。國際醫學2021年半年報顯示，公司旗下三家醫院中，僅有西安高新醫院一家實現盈利，淨利潤為4231.40萬元。2020年度，在國際醫學披露的主要控股參股的四家子公司中，西安高新醫院淨利潤達到6066.81萬元，構成上市公司業績的主要貢獻。

然而，雖然有西安高新醫院支撐，國際醫學近年來業績表現仍然欠佳。2018年至2020年，其扣非淨利潤依次為-3435萬億，-4.68億元，-6.48億元。另據其2021年三季報披露，國際醫學前三季度扣非淨利潤已達-5.00億元。

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