孕婦流產 衛健委道歉 網怒：從沒菜餓死到醫院拒收等死

西安市衛健委主任劉順智，6日向流產孕婦鞠躬道歉。（取材自微博）

因疫情封城 的西安，近日傳出多起病患、胎兒因醫院拒而死亡等情形，外媒估計至少已有5人因防疫 不當而死亡，引發網民怒批「只有新冠病毒才叫死亡，別的不叫死亡嗎？」。西安衛健委主任劉順智昨天為「孕婦在醫院門口等待2小時後流產」事件道歉並究責5涉事官員醫護，但仍難平民怨，央視更直接批評問責不力。

西安日前傳出「孕婦在高新醫院門口等待2小時後流產」事件，引發輿論撻伐，西安市衛生健康委主任劉順智6日向該名患者鞠躬道歉，承認工作要求落不到位。國務院 副總理孫春蘭昨天也表示，這起事件讓她「十分痛心、深感愧疚」，要求防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之。

無獨有偶，上游新聞報導，一名90後的孕婦5日發文指控，她上月29日在警察護送協調下，仍接連遭到醫院拒收，後來只好先回家，下午流血再送醫時為時已晚，失去了孩子。醫院的說法是，封控區前幾天可能業務不熟練，後面已經有改進。

此外，北京青年報報導，西安網民「太陽花花花00000」5日也發文稱，她的父親2日中午突發心絞痛，向多家醫院求助都被以中風險地區為由不接診，在發作8小時後終於進入高新國際醫學中心進行手術。但醫師說耽誤太久，最終搶救無效，於3日凌晨離世。

她在文中最後說，「如果當時我更加無理取鬧，醫院會不會早點接診，我爸會不會有希望救回來，在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裡，每個過失和不作為，足以讓我以後的人生自責到死」。

接連傳出因醫院拒收造成病毒死亡、孕婦流產等事件，在社交平台上引發一波波的民憤，網民齊批從日前的「買不到菜餓死」，但現在的「醫院拒收等死」，顯示西安防疫措施「沒有人性」，「這下真的被其他國家說中了，中國沒有人權」，「只有新冠病毒才叫死亡，別的不叫死亡嗎」、「這是我的祖國嗎？」。

自由亞洲電台報導，有信息顯示，西安封城迄今至少已直接造成至少5人死亡，但相關資訊被迅速刪除；究責不力，加上部分醫院至今不承認拒收有錯，使得類似死亡事件一直發生。

報導說，有網民透露，西安向陽溝隔離點有人從18樓跳樓，但消息被迅速遮罩；有網民稱她的外公發病後也因就醫難去世。

對此，央視發表評論指出，問責要問「對」問「實」，等到上級發話、輿論發酵了才啟動問責流程，這與其說是問責，倒是更像應付性的危機公關動作。問責別總是「等靠拖」，而且要問對人，分清責任主次輕重。如果把問責變成遮羞布、庇護令和騰挪術，必定為法紀所不容。