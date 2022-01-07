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文峰總裁「浩哥」再爆金句：馬斯克學我跳舞

中國新聞組／上海7日電
文峰總部內部貼有陳浩父子照片。（取材自澎湃新聞）
文峰總部內部貼有陳浩父子照片。（取材自澎湃新聞）

上海文峰美髮美容有限公司因涉虛假宣傳、強制消費等問題被上海市消保委屢次約談，其總裁陳浩也因被員工在文章中極盡吹捧，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等引起熱議。

澎湃新聞報導，記者以員工的身分臥底進入文峰總部，全程參與該公司的大會。據報導，陷入風波後，會場已完成緊急改造。陳浩在會上表示自己從不接受員工吹「彩虹屁」，也沒暗示或要求下屬對其搞個人崇拜，更不存在所謂的「精神控制」。

文峰各地大直營門店及加盟店的近900名高層，上月底聚集於上海普陀區的「世界美容師大廈」，出席「全國大會」。和網傳影片相比，陳浩的巨型人像照、標語及豎起的彩旗已被撤下，現場座無虛席，工作人員再三提醒禁止拍照和錄音，違者直接會被罰款5000元（人民幣，約786美元）。

而當陳浩緩緩走上講台時，現場充斥歡呼聲、掌聲、音樂聲。不過這次陳浩表情嚴肅，沒有再展示Disco般的舞步。對於會前跳舞的行為，陳浩認為這屬一種「正能量」、一種少有的企業文化，又指SpaceX創始人、Tesla執行長馬斯克也學他跳舞，只是他一開始沒有叫對對方的名字，「最近美國有個董事長還是總裁，叫馬賽克？叫什麼？斯馬克？」

報導指出，儘管陳浩稱自己從不接受員工吹「彩虹屁」，不過據文峰內部的《幹部特訓營總裁課程資料》序言中，陳浩稱將解密自己身上的神奇「超能量」、自稱分析運勢有如神助，曾提點顧客中500萬彩票大獎等；同時，還寫上陳浩親自實施一次「六和美容」手法後，有學員一下子瘦了12斤、白髮轉黑，身高長了5公分等。

該篇馬屁文稱「浩哥掌握萬事之規律」，現已刪除。（取材自微信）
該篇馬屁文稱「浩哥掌握萬事之規律」，現已刪除。（取材自微信）
上海文峰集團老闆陳浩，其背後是他在公司放的大型照片。（取材自微信）
上海文峰集團老闆陳浩，其背後是他在公司放的大型照片。（取材自微信）

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