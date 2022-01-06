需換340噸水…2歲寶寶泳池拉肚子 家長被索賠2000元

游泳館內提示牌。（取材自極目新聞）

杭州的楊女士帶著2歲女兒去游泳 ，孩子沒有穿紙尿褲在泳池拉了肚子，商家要求賠償2100元（人民幣，下同，約330美元）或扣除部分課程，她一度無法接受，經協商後，她才同意了賠償。

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極目新聞報導，楊女士在杭州市某游泳館買了100多節親子 游泳課程，每節課125元（約19美元）。日前，楊女士和婆婆帶著2歲的女兒來到該游泳館，婆婆只給女兒穿了泳衣，沒有穿紙尿褲，下水後女兒就拉了肚子。

楊女士表示，她清楚游泳館提出的「三周歲以下寶貝需穿戴防水紙尿褲下水」的相關規定。事發當天，她給女兒帶了紙尿褲，當楊女士整理好出來時，婆婆已經給孩子穿好了泳衣，但沒有穿紙尿褲。楊女士得知後也沒有糾正，就帶著孩子下水游泳，隨後孩子在水中拉了肚子。

據楊女士回憶，她發現孩子拉肚子後將其抱上岸，商家得知後，要求其賠償2100元或者扣除其20節課程。對此，楊女士表示這件事自己也有責任，但商家提出的賠償金額超出了預期范圍，她無法接受。

游泳館表示，發現孩子拉肚子後，店方快速進行了處理，需更換340噸水。停水、放水、做衛生清潔，再加水加溫，算上電費水費等費用，造成直接經濟損失4200多元，店方希望楊女士承擔一半的費用。

網友表示：「在泳池裡拉肚子肯定要換水，不然其他人無法使用損失更大。」「店家已經很通達了，賠償2100元很合理。」也有網友表示游泳館應加強相關管理措施，防止此類情況再次發生。