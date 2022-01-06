百年黨慶領誦員馮琳 獲保研復旦 打臉花瓶批評

馮琳用實力打臉花瓶批評。（視頻截圖）

去年7月1日中共 百年黨慶，天安門 前共青團員和少先隊員代表們集體致獻詞領誦員之一馮琳，聲音自信洪亮、笑容陽光，引發關注。近日，復旦大學2022年擬錄取推薦免試研究生名單公示，有網友注意到馮琳以82.8分的成績，獲推薦免試進入復旦大學新聞學院碩士研究生；復旦大學新聞學院表示，馮琳已推免新媒體傳播專碩方向。

中國青年報報導，在剛剛過去的2022年東方衛視元旦跨年晚會上，馮琳更是以實習生的身分與知名主持人同台，多位網友誇她「氣質出眾」、「業務能力強」。

事實上，馮琳的優秀並非一日成就的。馮琳是浙江嘉興海鹽人，她曾以浙江省綜合分第二名，被中國傳媒大學播音與主持專業錄取成為領誦人，更是從最初的3454名學生中經過層層選拔。據嘉興日報報導，她的父母都是普通工人，直到7月1日看了直播才知道這一驚喜。

馮琳的高中老師回憶，她讀書時成績拔尖，寫得一手好字和好文章，馮琳在社交平台寫下過這樣一句話：「一棵樹只有一直往上長，才知道自己適合怎樣的高度」。

不過人紅是非多，搜狐報導，網友大眾對她的期望和爭議從來沒有斷過，有人說她可以進入央視工作，結果她簽約上海東方衛視，被指讓人失望，也有人說她是「花瓶」。

外界對她的質疑聲音一直不斷，很多人都覺得她是借著網絡來炒作自己，認為她為了蹭熱度而不擇手段，就是想讓自己火一把。