西安健康碼半個月2度故障 數據局長連夜撤換

西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職檢查。（取材自微博）

西安自上月爆發新一輪新冠疫情 ，當地的健康碼 「一碼通」程式卻數度發生故障，導致西安市民無法進行核酸檢測 ，也影響出行和生活。西安市委5日宣布，西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，遭停職檢查；大數據資源管理局由劉鑫接任副局長，負責主持日常工作。

綜合媒體報導，「一碼通」去年12月20日，因訪問量過大導致系統崩潰，無法掃碼導致許多西安市民難以進行核酸檢測。時任西安市大數據局局長的劉軍，曾在疫情防控發布會上致歉，表示在全員核酸檢測的特殊時期，市民非必要不展碼、亮碼，在出現系統卡頓時，請耐心等待，盡量避免反覆刷新。

然而今年1月4日，「一碼通」又再度發生故障，直到當天下午才逐漸恢復正常。

陝西省政協委員、西北大學校長郭立宏5日受訪時表示，應創建一碼通系統風險清單，做好應急預案，建議架構設計應盡量實現結構關係單一，建立磁盤空間、CPU負載、內存使用率等為核心指標的預警機制，爭取應急處置時間。

被停職的劉軍生於1980年，曾做過西北工業大學團委副書記、西安市委宣傳部文藝處長等職。

對此事件，官媒人民日報旗下帳號「俠客島」昨發表評論稱，健康碼是堪比身分證的關鍵「基礎設施」，一旦失效，就會嚴重干擾居民正常生活和防疫大局。全國各地應以此為教訓，自查自家的健康碼體系，「一碼通，不應一碼難通！」