掩耳「到零」…西安封城後又封口 禁傳播「負面新聞」

工作人員4日在西安火車站進站安檢處消毒。（中通社）

西安因自去年底爆發嚴重新冠疫情 而封城，西安市府在被輿論指控防疫不利之際，昨竟在微信 發布緊急通知，稱已監控所有微信群，如果有人傳播負面新聞，就會立即封群，讓許多網民不滿大罵「封城之後換封口」。還有西安市民上網指控，被防疫人員要求對著鏡頭說「感謝政府」。

自由亞洲電台報導，西安市疫情雖然趨緩，但4日該省仍有35例新增本土病例，「清零」政策仍然未見成效。而封城期間爆發諸如買不到糧食、醫院停診導致病人無法接受治療、健康碼程式故障等民怨，讓西安市府受到極大的批評壓力。

西安市府在昨天凌晨，向西安居民廣發微信訊息稱是「重要通知」，內容呼籲民眾團結響應政府號召，從4日零時起，不允許在微信群裡發布「各種疫情期間小道消息、馬路新聞、小程序、鏈接、疫情影片，尤其是負面新聞」，訊息還稱微信後台監控著所有微信群，如有負面新聞傳播，就會被封群。

該則「通知」更讓西安居民不滿。一位居民封小偉說，「現在要你禁言了」，不准在微信發與疫情有關的影片和負面新聞，非歌功頌德的內容，一律封殺。另一位居民馬女士表示，政府雖然封口，但是封不住民眾的雙眼。

不過，面對日益擴大的民怨，西安市府試圖扭轉輿論風向。一位不願具名的西安居民表示，市府安排防疫人員向居民派發飲料和食物，但要求其在鏡頭前公開「感謝政府」。

據台灣中央社報導，一些網友質疑，把有疑慮者都圈起來集中管理，沒被圈起來的發病機率自然大減，最終就能「社會面清零」。還有人用毛筆寫下「掩耳到零．元月四日書」的條幅，在網路上被廣為轉發。

繼西安後，河南省鄭州市的抗疫政策也被批評「千萬級全員檢測 只為幾個病例」。據美國之音報導，鄭州市政府周三發布公告，要求徹底篩查隱藏在公眾中的感染病例，命令已經處於部分封鎖中的全體市民必須進行檢測，等於是要對1260萬居民展開全員核酸檢測；但鄭州近日僅出現了11個感染病例。