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孕婦流產事件惹民怨 西安市府急開綠色通道

中國新聞組／北京6日電

西安一名懷孕八個月的孕婦因為腹痛想掛急診，卻被醫院以「核酸檢測證明過期四個小時」為由，拒絕她就醫，導致該孕婦大出血流產，事件引發輿論沸騰。西安市府昨宣布對相關人員進行免職與警告等懲處，並要求醫院不得以疫情防控為由拒收病患，但輿論仍罵聲一片。

西安市府表示，此事件「引起社會廣泛關注，造成惡劣社會影響」，已責成事發的高新醫院主動與患者溝通，做好患者術後康復治療、安撫補償等工作，並要求醫院向社會公開道歉，檢討疏失，加強管理。

據悉，西安高新醫院已對相關責任人作出處理：總經理范郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。

西安市府方面，西安市急救中心黨總支副書記李強被依「履職不力」等理由被警告處分，西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。

在「孕婦流產」事件引發社會嚴厲批判後，西安市政府才公開表態，任何醫院都不得以疫情防控為由影響患者就診。為平息民怨，西安還特別對於急危重症等患者和孕產婦開通服務電話、綠色通道，提供專門的診療服務。

不過，網民對西安政府的「補救」感到憤怒，顯然對此並不埋單，有網友表示，「亡羊補牢，為時已晚」。也有網友指出，「一次疫情，暴露了許多問題。差距不小，好好改進吧」。還有網友批評，「為什麼一定要付出慘痛代價才改？西安市政府的工作前瞻性和預見性到哪裡去了？」

此外，據「陝西發布」消息指出，西安市府昨表示，為防止就醫過程中交叉感染，西安市對隔離點、封控區、管控區需要緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送至定點醫院就醫，並閉環接回。其他人員持48小時核酸陰性證明，自行前往全市正常開診的醫院就診，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。

疫情 檢測

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