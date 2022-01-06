「核酸證明過期4小時」醫院拒收 西安懷胎8月孕婦流產

一名自稱是孕婦家屬4日發文稱，1月1日，自家姨媽肚子疼，打不通醫院急救電話，隨後撥打報警電話，姨媽才被送往醫院。當晚8時多，孕婦到達西安高新醫院。（取材自微博）

陝西西安自上月下旬起因疫情 按下暫停鍵；一名懷孕八個月的孕婦1日晚被警車送往醫院，院方以她的核酸檢測 證明逾期四小時為由拒絕入內，孕婦等待兩小時後在院外大出血院方才接診，最終流產八個月的胎兒不保。事件在網路炸開，數以萬計網民批評當局「防疫比人命重要」。

綜合九派新聞、沸點視頻等媒體報導，一名自稱是孕婦家屬4日發文稱，1月1日，自家姨媽肚子疼，打不通醫院急救電話，隨後撥打報警電話，姨媽才被送往醫院。當晚8時多，孕婦到達西安高新醫院。

發文控訴，姨媽到了醫院，結果在門口不給進去，等到晚上10時許，仍無法就診，因為她被告知核酸檢測證明逾期四小時。發文者形容，看到姨媽艱難地用雙手支撐身體坐在椅子上，「血順著椅子和褲子流下來，地上都是血」，周圍人都幫忙一起呼喊，最後「醫院看實在不行了，才接診的，送進去了手術室，結果八個月的孩子就因為治療不及時，導致流產了」。

網友此前上傳的影片顯示，醫院外的地上有一大灘血。（取材自微博）

網友此前上傳的影片顯示，醫院外的地上有一大灘血。但她所有的微博 文章已全部刪除。

高新醫院工作人員對此只表示，疫情結束後，孕婦及家屬可到醫患辦主張訴求，「是醫院的責任，該賠償的賠償，該道歉的道歉。如果醫院認為沒有責任，孕婦認為有責任，就做醫學鑑定」。

事件在微博衝上熱搜榜首，逾3.6億閱讀量。網民批當局怕擔責罔顧人命，「只有新冠是病、懷孕不適不是病」；「孕婦不救死亡率100%，疫情死亡率3%。如果連確定的100%都救不了 ，我們真的能管好那3%嗎？」「這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裡等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了」，網友痛批醫生和西安領導瀆職。

孕婦求醫難並非獨例，近日網上頻繁出現因封城無法就醫的訊息。財新網報道，家住西安的小陽（化名）本月2日發帖，稱其父親突發心絞痛，被多家醫院拒收，最終在次日凌晨去世。