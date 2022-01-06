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冬奧倒數…河南疫情蔓延6地 離北京愈來愈近

中國新聞組／北京6日電
中國新冠肺炎本土疫情延燒至河南、浙江等地，禹州市宣布封城、鄭州市展開全員核酸檢測。（路透）
中國新冠肺炎本土疫情延燒至河南、浙江等地，禹州市宣布封城、鄭州市展開全員核酸檢測。（路透）

中國河南本土疫情擴大，Delta病毒蔓延讓鄭州、禹州等6地仍拉警報，鄭州展開全員核酸檢測，除了禹州2日封城，固始縣5日也宣布「全域人員只進不出，中心城區所有人員不進不出」；北京冬奧下月4日登場，禹州離北京的距離比西安更近，更讓中共擔心疫情傳入北京，影響冬奧賽事等。

綜合媒體報導，有1300萬人口的西安市從去年12月23日起封城，雖已逐一解封，但進入2022年之後，人口110萬的河南禹州2日晚間宣布封城，成為中國第二個全面封城的城市。

禹州封城 鄭州篩檢1260萬人

禹州距離北京約780公里，而西安離北京1200公里。據北京圈內人士稱，中共當局擔心疫情傳入北京，因此設定以1000公里為半徑，凡是在此範圍內出現的疫情須全力撲滅。不過，一位匿名學者說，疫情一旦爆發，人類很難控制。

此外，鄭州市全市將展開全員核酸檢測，不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為黃碼，並須承擔相應法律責任。根據去年的最新人口普查結果，鄭州常住人口有1260萬人。

鑑於疫情快速升溫，河南鄭州已宣布，6日下午6時起，全市範圍內各高速公路收費站及與其他省轄市交界的國道、省道、縣鄉村道將設立「離（入）鄭交通服務站點」。

河南4日新增4例本土新冠確診及18例本土無症狀感染者。圖為4日鄭州市民正在排隊接...
河南4日新增4例本土新冠確診及18例本土無症狀感染者。圖為4日鄭州市民正在排隊接受核酸檢測。（中通社）

鄭州旅遊景區目前已全部暫停開放，旅行社及線上旅遊企業立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。同時，鄭州市所有圖書館、文化館、城市書房、基層文化服務中心等場所即日起也全面關閉。

受疫情影響，浙江義烏機場出發前往北京的航班，6日起全部取消。另前往深圳的旅客必須持48小時內核酸檢測陰性證明方可登機。

固始縣只進不出 中心城區封城

固始縣4日新增確診1例，當地疫情防控工作指揮部5日發布，全縣公共交通和計程車都暫停營運，中小學暫停線下上課，固始全域所有人員只進不出，中心城區所有人員不進不出。固始縣常住人口約104萬人。

據國家衛健委通報，1月5日，中國新增新冠肺炎確診病例189例。其中境外輸入病例57例，本土病例132例。當天本土病例分別為：河南64例，其中許昌50例、鄭州5例、洛陽4例、周口3例、商丘1例、固始1例；陜西63例，均在西安；浙江5例，均在寧波。

截至5日24時，中國現有確診病例3282例，其中重症病例30例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬1619人。

鄭州 北京冬奧 疫情

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