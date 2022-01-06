14天有13天在工作 寧波首例確診足跡曝光 網心疼打工人

隔離時的餐食。(取材自極目新聞)

浙江寧波近日爆發新一波新冠病毒疫情 ，病例高度集中在北侖區申洲公司製衣三部車間。本次疫情首個確診病例、在車間上班的王華（化名）足跡曝光後，卻引起了網民高度的同情與關心，因為他被發現14天內有13天都在工作。

極目新聞報導，王華在申洲公司製衣三部車間工作，是寧波本輪疫情的首個確診病例。他於去年12月31日到醫院看病，因為需要住院，所以進行了核酸檢測，才被發現是陽性，當晚就被負壓車送至定點醫院隔離治療，也就是在隔離中跨了新年。

據「寧波發布」通報的王華軌跡顯示，31歲的王華在去年12月18日至31日的14天內，有13天在工作，其中有10天早上7時出門，晚上9時下班，唯一休息的一天就是31日那天去看病。

許多網友看了王華的流調軌跡後感到心疼，有網友表示，「看軌跡就是普普通通打工人的一天」；還有網友表示，「這個工作時間真是淚目了，有著病痛每天還堅持長時間工作，打工人真是不容易」。

王華受訪時說，自己在車間做衣服，工資計件算，最近會忙一些，年底一個月能多賺一、兩千元。「我在寧波的朋友比較少，所以並沒有什麼聚餐活動。」

至於為何會被感染新冠，王華表示他過去兩個月都待在寧波，沒有外出，也沒有去過寧波港，工作時一直戴著口罩，不知道怎麼會被感染，「有可能是接觸到越南 的物品被感染」。

王華說，他現在還有咳嗽、發燒等症狀，在醫院通過霧化、吃藥進行治療，很感謝網友對他的關心，「希望能夠早點好起來」。原本打算春節時回家過年的他，如今也打算先取消計畫，也還不敢告訴老家父母染疫的消息。

根據寧波官方通報，本輪疫情是新冠變種病毒 株Delta AY.57病株進化分支，與近期越南發現的病例基因相似，病毒來源尚不明確，據專家分析研判，不排除「物傳人」可能性。申洲公司在越南有面料基地和製衣工廠，根據員工說法，越南的疫情爆發後，當地工廠停工了，「訂單都轉到國內的工廠來生產了」。