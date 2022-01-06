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賣完1盆烏龜 開回1輛瑪莎拉蒂 湖北小村流傳故事是真的

中國新聞組／北京6日電
湖北當陽童台村因養殖龜致富。（取材自極目新聞）
湖北當陽童台村因養殖龜致富。（取材自極目新聞）

「一位村民端著一盆烏龜出去賣，賣完就開著一輛瑪莎拉蒂回來。」這是湖北宜昌當陽市近年來流傳著一條有關財富的段子，然而這段話不只是段子，真實故事可是比想像的還要驚人。在當陽市童台村裡，一般的烏龜養殖戶社員，年收入都30萬（人民幣，下同）起步，年收入超過300萬的也有十幾戶，過千萬的也有幾戶。

極目新聞報導，走進童台村問起「烏龜換瑪莎拉蒂」的事，村民都笑著說：「那是我們文總的故事。」文總是村裡「穎凱水產養殖專業合作社」負責人文凱迪，今年還不滿35歲，「我買瑪莎拉蒂是2017年，當時黃緣龜的幼苗價格是3萬多一個。130萬的車，確實只需要一小盆龜。」

童台村黨支部書記文明表示，現在全村加上周邊一些村民，共有300多戶加入「穎凱水產養殖專業合作社」，從事觀賞龜養殖，僅去年一年的產值就超過4億。「烏龜換瑪莎拉蒂」聽起來像段子，其實在童台村是很尋常的事，村裡的幾名養殖大戶，幾乎每年都在換豪車。

在「穎凱水產養殖專業合作社」的帶動下，童台村幾乎家家養龜。某個貧困戶，因為加入合作社養龜，一年就掙下幾十萬；某個在外經商失敗的人，回村參與養龜，現在又發了財。

湖北當陽童台村是觀賞龜養殖第一村。（取材自極目新聞）
湖北當陽童台村是觀賞龜養殖第一村。（取材自極目新聞）

「看到那個硬幣大的白色小龜了嗎？它的名字叫剃刀，市場價最高時超過10萬一個。還有那個花紋鮮艷的潘氏閉殻龜，還在蛋殼裡就值1萬元一個。」蔣師傅指著一個個龜苗，不動聲色地介紹著。還有一些品種奇特的成年大龜或種龜，甚至可以賣到數十萬元一個。至於那些幾百、數千元一個的烏龜，在童台村更是司空見慣。

村支書文明解釋，觀賞龜與寵物貓、狗一樣，也有著龐大的市場。而童台村的觀賞龜，銷往全國各地的傳統已經超過20年。無論是品種多樣性，還是養殖技術、養殖規模上，在國內市場者占據著絶對的地位。可以這樣說，許多觀賞龜品種的定價權，都握在童台村的養殖戶手上。

然而，一個名不見經傳的小村莊，為什麼會興起一個影響全中國的產業呢？這要從文凱迪的父親文河說起。

1980年代末，文河就在附近村裡收購烏龜、甲魚，販往廣州、上海等地，供當地人食用。到了1990年代初，文河在廣州發現有人有路邊擺地攤賣寵物龜，一個小龜竟然賣到幾十上百元。他一下子心動，自己家裡不是也有小烏龜，為什麼不能當寵物龜賣？

從那以後，文河有意識地挑一些好看的烏龜，留在家裡產卵孵化，然後將龜苗送到地攤上供別人賣。在這個過程中，文河還通過朋友結識了一名香港寵物商，瞭解到許多國際觀賞龜方面的信息。就這樣，他像一個找到了財富密碼的人。

文河養觀賞龜發了財，最先是親朋好友跟著學。後來市場需求越來越大，文河將養殖技術、銷售渠道和種苗全部都貢獻出來，帶著全村人走上了合作社的路子。

湖北當陽童台村的穎凱水產養殖專業合作社。(取材自極目新聞)
湖北當陽童台村的穎凱水產養殖專業合作社。(取材自極目新聞)

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