我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

中國修APP新規 擬禁惡意刷排行榜、誘導未成年

記者陳政錄／即時報導
中國出手進一步規範APP提供者行為。新華社
中國出手進一步規範APP提供者行為。新華社

為整治APP亂象，中國國家網信辦5日就修訂《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》，發布徵求意見稿，擬規定APP提供者，應當規範經營管理行為，不得虛假宣傳、捆綁下載，不得通過機器或人工方式刷排行榜、刷評論量、控制評論，營造虛假流量等。

中國《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》於2016年8月起實施，中共黨媒人民日報報導，國家網信辦對規定進行了修訂，並於5日發布徵求意見稿。

徵求意見稿規定，應用程式（APP）提供者，應當規範經營管理行為，不得透過虛假宣傳、捆綁下載等行為，或者利用違法和不良訊息誘導用戶下載，不得透過機器或人工方式「刷榜、刷量、控評」，營造虛假流量。

意見稿還提到，應堅持最有利於未成年人的原則，關注未成年人健康成長，嚴格落實未成年用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未成年用戶提供誘導其沉迷的相關產品和服務。

個資保護方面，意見稿要求，不得以任何理由，強制要求用戶同意非必要的個人訊息處理行為，不得因用戶不同意提供非必要個人訊息，而拒絕用戶使用其基本功能服務。

意見稿還要求，應用程式分發平台，應建立監測評估機制，防範下載量、評價指標等數據造假行為，不得以虛構下載量、編造評價等方式進行虛假宣傳；同時，發現含有違法違規和不良訊息的，存在數據安全風險隱患、違法違規收集使用個人訊息行為的，或者損害個人、組織合法權益的，應停止為其提供服務。

個資 中共

上一則

減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率

延伸閱讀

中國擋互聯網企業來美上市 恐掀中概股回A、H股掛牌

中國擋互聯網企業來美上市 恐掀中概股回A、H股掛牌
演算法推薦服務提供者 中國嚴禁壟斷

演算法推薦服務提供者 中國嚴禁壟斷
中國網信辦：百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

中國網信辦：百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」
中國加強管制境外IPO 涉威脅國安項目或遭禁

中國加強管制境外IPO 涉威脅國安項目或遭禁

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天