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減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率

記者陳政錄／即時報導
中國國務院發表預防計畫，盼減少殘疾問題。圖為哈爾濱一輪椅冰壺隊正在訓練。新華社
中國國務院發表預防計畫，盼減少殘疾問題。圖為哈爾濱一輪椅冰壺隊正在訓練。新華社

為預防殘疾、減少殘疾，中國國務院5日公開發布《國家殘疾預防行動計劃（2021—2025年）》，內容對到2025年之前，提高民眾的殘疾知識普及率、婚前醫學檢查率、產前篩查率，以及降低安全事故發生數等，制定數個指標要求。

計畫指出，殘疾嚴重損害個人健康、家庭幸福，影響經濟社會健康發展，做好殘疾預防，對保障人民生命安全和身體健康、提高全民族健康素質、促進經濟社會高質量發展具有重大意義。

中國國務院指出，當前國家發展已進入新階段，為貫徹新時代殘疾人工作的決策部署，進一步加強殘疾預防，有效減少和控制殘疾發生、發展，依據《殘疾預防和殘疾人康復條例》等法規、政策，制定本行動計劃。

按照計畫列出的各項主要指標，到2025年，對重點人群殘疾預防知識普及率，要提高到大於80%，另對民眾的婚前醫學檢查率、產前篩查率、新生兒遺傳代謝性疾病篩查率、新生兒聽力篩查率等，2025年指標要較2020年分別提到2.5%到15%不等，例如將產前篩查率，從大於60%，提高到應大於75%。

除殘疾預防外，指標也列出對於疾病致殘、傷害致殘等領域的防控行動，對適齡兒童免疫規劃疫苗接種率、高血壓患者基層規範管理服務率、生產安全事故發生數等作出提高要求，要求提高殘疾人輔助器材適配率，增加公共建築無障礙設施等。

計畫指出，到2025年，目標覆蓋經濟社會發展各領域的殘疾預防政策體系進一步完善，全人群全生命周期殘疾預防服務網路更加健全，全民殘疾預防素養明顯提升，遺傳和發育、疾病、傷害等主要致殘因素得到有效防控，殘疾康復服務狀況持續改善，殘疾預防主要指標處於中高收入國家前列。

計畫列舉，將對兒童、青少年、新婚夫婦、孕產婦、嬰幼兒家長、老年人、高危職業從業者等重點人群開展針對性宣傳教育，提供殘疾預防和出生缺陷防治科普知識，以及展開各類宣傳教育活動，善用愛耳日、愛眼日、世界噪音日、防治碘缺乏病日、預防出生缺陷日宣傳等。

國務院 教育 高血壓

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