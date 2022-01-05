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大連消防員救6人後重返火場 失聯喪生被批准為烈士

中國新聞組／北京5日電
遼寧省大連市一處市場上月31日發生火災，事故造成八人死亡，包括一名消防員。(視頻截圖)
遼寧省大連市一處市場上月31日發生火災，事故造成八人死亡，包括一名消防員。(視頻截圖)

2021年12月31日，遼寧省大連市一處市場發生火災，事故造成八人死亡，包括一名消防員。據了解，該名消防員崔富帥在與同事安全營救六名被困群眾後，不顧個人安危，迅速返回現場進行二次救援，未料卻失聯，被救出後送醫不治。本月1日，當局批准崔富帥為烈士。

消防員崔富帥被批准為烈士。(取材自澎湃新聞)
消防員崔富帥被批准為烈士。(取材自澎湃新聞)

紅星新聞報導，這場火災發生於大連市沙河口區新長興市場。市場員工小梁憶述，當天上午11時許，他原本打算乘坐電梯前往二樓，發現其中一部電梯一直停在二樓地庫，不斷傳出搬運貨物的聲響。

由於商場繁忙，小梁遲遲沒有等來電梯，於是決定搭扶手電梯上樓，結果發現周圍環境煙霧瀰漫，更聽到有人在水產區附近稱二樓地庫失火。他當時沒有太在意，繼續前往二樓，但很快就有消防員到場，告知商戶火情，同時商場發出廣播，要求所有人全部撤離。

據報導，大連市消防救援支隊特勤大隊三站奉命到場救援，消防員崔富帥主動請纓並負責現場救援。12時16分，崔富帥在與同事安全營救六名被困群眾後，不顧個人安危，迅速返回現場進行二次救援，在搜救撤離過程中失聯。下午1時28分，緊急救援小組將崔富帥救出並立即送往醫院，經搶救不治。

2022年1月1日，應急管理部批准崔富帥為烈士，要求全力做好善後撫恤工作，並向崔富帥的家屬表示慰問。網友也紛紛對崔富帥的犧牲表示哀悼，「他永遠留在了2021年」。

新華社報導，大連市3日召開火災事故現場會，會議透露事故初步原因查清，是企業違法建設冷庫，違規使用易燃保溫材料，違規使用電焊動火作業，造成保溫材料著火，產生大量有毒氣體致八人窒息遇難，一名消防員犧牲。

現場會認為，事故暴露出消防安全在管理體系、隱患排查、執法監管、應急處置、能力建設等方面存在諸多問題，對嚴格落實消防安全責任等工作提出了明確要求，強調要認真開展事故調查，嚴肅追責問責，依法依規從嚴從快從重處理，做到事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。

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