西安新一輪核酸檢測量過大 「一碼通」再度崩潰

西安市4日啟動全市新一輪核酸篩查工作。圖為各地防控不敢鬆懈。(取材自澎湃新聞)

西安市疫情 防控指揮部決定4日啟動全市新一輪核酸篩查工作，然而不少市民反映「西安一碼通又崩潰了」，核酸檢測 無法進行。西安大數據管理局指出，因為訪問量過大，正在採取限流措施。但網友已失去耐心，大酸「在哪裡跌倒，就在哪裡繼續跌倒」、「西安真的挺優秀」。

澎湃新聞報導，4日9時半，登錄西安一碼通頁面，看到「西安一碼通」頁面的西安市個人電子識別碼一欄，只顯示時間、日期，無法打開二維碼並查詢到核酸結果。

市民李先生表示，物業一大早就通知做核酸，但剛排到自己時，一碼通就無法顯示，身分證目前不可使用，物業讓大家先行上樓等待通知。

西安市政府新聞辦表示，疫情防控需要，各公共場所加大了掃碼查驗，同時開展多輪全員核酸檢測，一碼通使用頻率加大，對網路與平台造成較大壓力。

科技媒體雷科技指出，西安一碼通近期連續出現崩潰，當務之急是升級伺服器，提高承載能力。

另外，4日增新4病例的河南 也展開疫情嚴控措施，禹州市宣布全市所有居民居家隔離、足不出戶，所有機動車輛不得上路行駛，形同封城。

鄭州市也展開全市全員新冠病毒肺炎核酸檢測，若不參加核酸檢測，健康碼一律標記為黃碼，並追究責任。

極目新聞報導，南極再次出現新冠疫情，比利時南極「伊麗莎白公主極地站」出現聚集性疫情，25名工作人員中的16人確診感染新冠病毒。

正身處南極的中國科考隊一直遵循嚴格的防疫措施，在此之前就已禁止去其他國家站點「串門」，隊員們目前一切正常。