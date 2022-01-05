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西安「小粉紅」病情重呼救 網友譏：別給國家添亂

中國新聞組／北京5日電
西安一名曾辱駡方方的「小粉紅」因陷入困境在網上求救，遭其他網友嘲諷。圖為西安工作人員在西安火車站進站安檢處開展消殺作業。(中通社)
西安一名曾辱駡方方的「小粉紅」因陷入困境在網上求救，遭其他網友嘲諷。圖為西安工作人員在西安火車站進站安檢處開展消殺作業。(中通社)

2020年初武漢爆發新冠疫情時，中國作家方方曾因發表「封城日記」而遭「小粉紅」(民族主義網友)聲討。近日西安亦因疫情爆發而封城，西安其中一名曾辱駡方方的「小粉紅」因陷入困境在網上求救，不但官方對其視而不見，更遭其他網友的圍觀和嘲諷「別給國家添亂」。在官方利用疫情實施日漸嚴苛的言論管控和打壓的大背景下，這種民間自發的反洗腦輿論戰讓官方尷尬無比。

自由亞洲電台報導，事件主角網名「名字換成阻擊手行嗎」。據其微博言論顯示，他一直自詡很愛國。去年，武漢作家方方因寫武漢「封城日記」的而被小粉紅圍攻時，他也加入了辱駡方方的行列。

但僅僅一年多後，西安淪陷封城，「阻擊手」因無法買到藥而導致病情加重，但其公開呼救，並在網上公開自己的支付寶帳號募捐時，很快遭遇了「網暴」。成千上萬的網友在其微博下留言，叫他住口，或「早點死去，不要給國家抹黑」。他在網上稱，因其手機號已經被公開，導致罵他的電話和短信24小時持續不斷。

即便是一些並不認同方方的價值觀的毛派人士，也沒對其表示同情。資深毛派媒體人陳洪濤稱，方方所反映的事實和形式主義、官僚主義的危害，是真實存在的。「阻擊手」仍不醒悟，只意味著他還會遭遇更大的打擊。

陳洪濤說：「他認識不到這種社會的災難、個人的苦難，到底是因為甚麼形成的。所以，他會有那種情況的發生。但是，經過這個社會吊打之後，很多都能理解了。只能這樣認為，他還是吊打得不夠。」

資料顯示，「阻擊手」今年42歲，曾是一名射擊運動員，和奧運金牌射擊隊教練李傑曾是隊友。但其13歲時，因被隊友誤傷導致殘疾，但僅三年後，灞橋體委（現改名文化體育局）就不管他了，賠償也只有3萬元人民幣(約4716美元)。如今身體狀況越來越差，但治療需要數十萬元甚至上百萬元的巨額費用，但其家庭早已經債台高築，難以為繼。

根據射擊運動員李傑父母此前接受採訪的內容顯示，1992年前後，灞橋射擊隊確實有一少年隊員中槍，還是李傑將其送進了醫院。

報導指出，就其所指控的被體育局拋棄的說法，向西安市灞橋區文體局進行核對，但該機構沒有正面回應此事，而是要求查詢業餘體校或射擊隊。其還透露，現在射擊隊並不在灞橋文體局的管轄範圍。灞橋業餘體校和西安射擊射箭中心則都沒有接聽電話。

目前，「阻擊手」並沒有對自己曾經辱駡方方表現出悔意，相反，卻繼續為自己辯解，並繼續攻擊作家方方是造謠。而官方對其困境則至今都保持沉默。

封城 疫情 武漢

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