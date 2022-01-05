我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

「發燒、腹瀉」求隔離遭拒 西安男1家6口全確診

記者林宸誼／綜合報導
西安男子多次請求隔離未果後，一家六口全部確診。(取材自微博)
西安男子多次請求隔離未果後，一家六口全部確診。(取材自微博)

西安新冠肺炎疫情持續，目前仍處於「封城」狀態，網上傳出多起心酸故事。一名本土病例的密切接觸者日前出現「發燒、腹瀉、喉嚨痛」等症狀，多次打電話向有關部門通報並請求隔離未果，最終導致一家六口全部確診感染新冠肺炎。另外，一名產婦因為核酸問題無法入院，在醫院門口久候導致出血流產。

香港經濟日報報導，相關報導疑似被刪除，但唯獨網路上仍流傳文章截圖，受到關注。網上消息指出，西安雁塔區光電園2021年12月20日因出現新冠確診病例而被封樓。

而孫輝（化名）同在光電園內一間公司上班，並於21日起出現發燒、頭痛、眼痛、腹瀉、喉嚨痛等症狀。

孫輝在22日凌晨接獲同事確診的消息，已做好被接走隔離的準備。據了解，他本應被列為B類密切接觸，需立即被帶走隔離，但最終被畫分為C類次密接，僅在家門貼封條，居家隔離。

他表示，一直未有等到相關人員來把他接走，「我單位的另外幾個同事住在西安市高新區，他們22日接到通知，最遲23日就被接走隔離了。」

隨後，孫輝多次致電予雁塔區疫情防控指揮部、110、120、12345、街道辦、社區等單位，請求將自己帶走隔離，但遇到「耍太極」應對，例如長安區防疫指揮部稱他屬雁塔區，將代為轉達情況，惟最終不了了之。

期間，孫輝高燒不退，兩次申請上門核酸檢測均失敗，他先於23日接到防疫人員通知可以進行核酸採樣，但要求他「下樓」接受檢測。孫輝正採取居家隔離，擔心下樓導致病毒擴散，因而拒絕。

至25日，區疫情防控指揮部表示再派人為他檢酸，本應「上門」採樣的防疫人員卻失聯，檢測沒完成。

為保護家人，孫輝也多次請求有關部門把家人接走，但遲遲未有得到回覆。直到24日，疫情防控人員才上門將孫輝的家人全部帶走隔離。當晚，孫輝接到妻子確診的消息，情緒崩潰，認為「自己害了一家人」。

孫輝25日下午，在向社區業主群解釋之後，決定下樓「自救」，許多人打電話幫他求助。

當天下午，他終被接到隔離酒店，隔日發現核酸檢測結果為陽性，並轉送至西安市胸科醫院。28日至30日，孫輝陸續接到消息，他的小舅子、兒子、外母、女兒紛紛確診，至此一家六口全部確診感染新冠病毒。

孫輝表示，目前只有咳嗽症狀，每天都要吃藥治療，「大概再過五天，CT結果就會出來。如果症狀消失得差不多了，就可以做核酸，轉移到康復醫院。之後順利的話，就可以回家了」。

另外，微博4日傳出一名西安產婦因肚子疼送西安高新醫院，但卻因為核酸問題無法入院，從晚上8時多等到晚上10時多。其間產婦大出血，造成八個月的嬰兒流產。

檢測 疫情 防疫

上一則

特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

下一則

習簽新年軍令 發布全軍開訓動員令 要求能戰善戰

延伸閱讀

西安疫情趨緩 拚「社會面清零」

西安疫情趨緩 拚「社會面清零」
2年後的方方日記 獨立記者江雪記錄西安封城

2年後的方方日記 獨立記者江雪記錄西安封城
西安人力接龍後… 商洛「騾馬隊」運物資 挨轟作戲

西安人力接龍後… 商洛「騾馬隊」運物資 挨轟作戲
西安開啟新一輪核酸檢測 「一碼通」再度崩潰

西安開啟新一輪核酸檢測 「一碼通」再度崩潰

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天