寫西安版方方日記 獨立記者江雪：本質人為災難

獨立記者江雪的「長安十日」今日在網路上被廣泛轉發，網民說，「及時、真實、求別刪」。(取材自自媒體「雪訪」)

本報系聯合報報導，陝西西安因疫情 持續封城 ，4日是封城的第13天。獨立記者江雪記錄西安「封城十日」，當中提到持續多天的「吃飯難」、求醫難等問題，形容「本質還是人為災難」；又促當局反思稱，事後如果不汲取血淚教訓，人們的苦難只能是白白承受。文章在網上被廣泛轉發，被視為西安版的方方日記。

江雪與作家出身、寫下武漢封城的方方不同，他是新聞界出身。曾任華商報首席記者、評論部主任，財新傳媒調查記者，現為獨立媒體人。

江雪說，去年12月22日，西安封城令宣布當天，在家裡編輯稿子的他已經隱約感覺到疫情會變得更嚴重，當天晚上大搶購雖然還沒開始，但他發現人們的購物車已塞得滿滿。

他在文中抨擊「買菜難」，直言是人為災難。他說，在西安，不存在物資匱乏，只是物資難以送到最需要它們的人手裡。看到很多自媒體文章，有一篇一語中的：「我們有天貓、京東等那麼強大的物流系統，政府為什麼不用？非要自認為聰明地自己去送菜上門？」

江雪提到，幾個參與過各種救災的志願者，封城之初組織了幾千人，卻沒法發揮作用。政府「一刀切」關閉所有小區，志願者沒法到一線服務。

江雪表示，1300萬人的大城市，靠基層工作人員、志工短期內送菜上門，「可能嗎？」若所有的人都不能出門，外面物資再豐富，宣傳再好，「其實也和普通人沒了關係」。

江雪寫道，遇到封城這種極端情況，社區鄰里自救非常重要，類似獨居老人、孩子等人群的特殊需要，有人沒吃沒喝等，一些燃眉之急，鄰里互助完全可解決。在一些重大危機發生的時候，社區內的自助自救都是不可缺少的。但目前的情況是，社區不做這些事，人和人相處如在孤島。原本公益機構可以做很多事，在社區耕耘建設。但這一點，往往又被政府忌諱。

江雪表示，天天看著朋友圈，微信群，內心被各種資訊轟炸。隨著管控升級，每天都有壞消息傳來，包含高危孕婦無法去醫院待產，腎移植後急需用藥的病人無處買藥，農民工在關門的建築工地上無法吃飯，考研學生滯留街頭挨餓，因防疫管控而引發的各種次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。

她在文末表示，一名曾經熟悉的朋友留言，為陝西官方喊出的「社會面清零」叫好，並留下「西安只能勝利，別無選擇，沒有退路」的話。她在無奈中回應，「西安只能勝利這是正確的大話，套話，也是空話」。

江雪說，類似的「我們要不惜一切代價」可能要想一想，「我們」是這句話裡的「我們」，還是必須被付出的「代價」？

江雪4日向港媒表示，自己只是希望記錄所見事實，強調整體寫得克制、溫和，發文章時已預計「很快有人打電話找」，所幸暫時還沒有被警告，又稱會持續記錄封城的情况。

另據西安晚報報導，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光談到西安疫情時表示，西安疫情是武漢封城後最嚴重一回，希望全國人民給予大力支持。

據國家衛健委通報，1月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例175例。其中境外輸入病例67例，本土病例108例（陜西95例，均在西安市；浙江8例，均在寧波市；河南 5例，其中洛陽市2例、許昌市2例、鄭州市1例），含4例由無癥狀感染者轉為確診病例（均在河南）。無新增死亡病例。