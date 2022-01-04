技術不行力量來湊…廣西男停車失敗 徒手拽進車位

男子直接拉車進停車位。（視頻截圖）

廣西梧州一男子在路邊停車，多次嘗試也沒能將車子停進車位。情急之下，男子竟用手拽著車身，將車一點一點拽進了停車位。網友驚呆了，「這正是技術不夠力氣來湊，一般人還真做不到…服了」。

船長老李報導，視頻中，男子側方停車時，多次停不進去。幾乎每次嘗試都是，車頭到正常位置了，但是車尾還翹在外面。男子停車的這條道路也不寬，經過一次又一次的嘗試後，始終無法把車尾塞進停車位。

實在沒辦法了，男子下車後，走到車尾旁邊，左右看了看，確認沒人後就上手托住車尾下盤，用力往自己跟前拖。將車一點一點拽進了停車位。他一邊拖車一邊往後退，一直把車尾拖進車位正常的位置才鬆開手，一派輕鬆的離開現現場。

網友看了這波操作大呼，「一個人拉動一輛車，怎麽做到的？力氣滿分」「怕丟人，他還提前看看有沒有人」「大力水手啊」。

側方位停車是在城市中常見的情況，這種側方位停車有一些特殊的技巧：一要判斷位置大小，看自己的車能否停進去；二要快，很多時候是在馬路上停車，後方可能還有其他車在等著你停好，因此不能慢條斯理，要「速戰速決」；三要準，前後方都是其他車的前臉或尾廂，位置不好把握，一旦碰上，損失會比較「嚴重」，所以拿位要很準確。