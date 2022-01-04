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「我恩人刪我微信」…大學生找資助自己7年的杭州機師

中國新聞組／杭州4日電
「冰哥」傳微信鼓勵謝洋，還打了6000元。（取材自錢江晚報）
「冰哥」傳微信鼓勵謝洋，還打了6000元。（取材自錢江晚報）

「我恩人刪了我微信」，西南民族大學大四學生謝洋，七年來一直接受杭州飛行員「冰哥」的資助上學，直到大學即將畢業，自己有能力可以報答「恩人」的時候，居然被對方刪了微信。由於一直以來都只用微信聯絡，「冰哥」從來不留個人信息，謝洋求助媒體幫忙尋人，終於找到這位「心目中的英雄」。

錢江晚報報導，謝洋老家在黔東，父親長年在外打工，母親在家務農，家裡還有一個妹妹，一家人的日子過得並不富裕。

七年前，還在讀高一的謝洋偶遇了徒步旅遊的「冰哥」。謝洋說，「冰哥」和自己一家閑聊，了解了家裡的困難後，決定資助自己上學，「我們只知道他是杭州的，是一名飛行員」。

第一次，「冰哥」就掏出了1000元（人民幣，下同，約157美元）現金。後續，幾百幾百的助學金陸續匯到。四年前，謝洋收到大學錄取通知書，「冰哥」從此每年固定兩次匯錢作為助學金，平常也會打錢，還會貼心地寄點東西。但從來不留他的個人信息。

今年元旦，「冰哥」又給謝洋轉了一筆6000元（約942美元）助學金。然後說，「我的任務完成了」，他鼓勵謝洋，「一輩子的路很長，我資助你上學並不求回報，只是你讓我看到了我小時候的自己，讓我於心不忍……」。

謝洋表示，自己和家人想要當面表達感謝，「冰哥」婉拒見面之後，刪了自己的微信，「可是這種恩情怎麽能忘？我真的很想讓大家都知道浙江有一位英雄，我心目中的英雄」。

在媒體的幫助下找到了「冰哥」，他是浙江長龍航空的飛行員林振冰。「冰哥」今年32歲，出生在福建龍巖漳平一個偏遠縣城，從小跟著奶奶長大，家庭也不寬裕。2013年，他到杭州，隨後到長龍航空工作，條件也漸漸好了起來。

「冰哥」說，在自己的成長過程中，也遇到過一位好心大哥幫助。幫完之後，對方就刪除了聯系方式，只留了一句，希望他有能力時，能夠幫助別人。

到現在，「冰哥」先後資助七、八位學生，其中一位考入了清華大學。一般每年1月和7月，「冰哥」就會匯出助學金。「我們朋友圈有的都互相屏蔽，我做好自己的事情就好了，不給他們心理造成負擔。等大四快畢業的時候，就刪除聯繫方式，也的確沒人再聯繫過我，這是第一個」。

「冰哥」傳微信鼓勵謝洋。（取材自錢江晚報）
「冰哥」傳微信鼓勵謝洋。（取材自錢江晚報）

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