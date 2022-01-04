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保護植物界大熊貓 四川水庫延9月蓄水 民眾當守護者

中國新聞組／北京4日電
盛開在巖縫裡的距瓣尾囊草。（取材自華西都市報）
盛開在巖縫裡的距瓣尾囊草。（取材自華西都市報）

2010年，四川江油市武都水庫為保護淹沒區的瀕危野生「小草」，原計畫在當年12月下旬下閘蓄水因而延遲蓄水，直到次年4月底，進入休眠期的「小草」開始移栽至「新家」。這個投資超過30億元的國家級水利樞紐工程，最終蓄水比原計畫延遲至少9個月。

華西都市報報導，這株伸出崖縫只有7-12厘米高，卻讓總庫容5.72億立方米的巨型水庫停下蓄水「步伐」的「小草」，名叫距瓣尾囊草，夏枯冬長，是目前僅存於中國極個別地區的珍稀瀕危野生植物。

如今，綿陽江油市武都水庫內，巨大而陡峭的懸崖上，一簇簇微微搖曳的「小草」，正從石灰巖細小的裂隙中延伸出一片新綠。「它們的『老家』就在這下面。」指著懸崖下被深深淹沒的區域，觀霧山自然保護區管理處主任王勇很欣慰。

此後，通過人工繁育到野化栽植，如今，在江油，距瓣尾囊草的種群數已從12年前的2026株恢覆至4800餘株。此外，在四川彭州、湖南漣源，也都發現了它們的種群，這意味著其滅絕風險已大大降低。

「其實我們能算出延遲蓄水的損失，但從沒人提過去算這筆帳。」在綿陽市武引管理局副局長楊莉英的記憶中，彼時從事水利建設工作20多年的她，遇到過最類似的情況也就是移栽位於淹沒區的古樹，第一次遇到一級珍稀保護植物，這在全國都鮮有例子可循，「我們肯定要配合，但又怕做不好。」

報導說，村民熊林從那時起就參與到保護距瓣尾囊草的工作中。在涪江邊長大的他此前從未注意過這株「小草」有何特殊，直到專家們告訴他，這個是「植物界的大熊貓」。「那肯定很珍貴了。」

如今，周邊的村民全部成了小草的「守護者」。熊林的家就在「小草」野化點附近，每次只要聽見有車過有人來，他就會到家門口站著，勸退想要下去看看的人，「我們要保護好它。」

●距瓣尾囊草

來自大約兩億年前的泥盆紀，屬毛茛科尾囊草屬植物

1925年被美籍奧地利植物學家洛克在江油北部涪江上游首次發現

間隔80年後才重新被中國科研人員在江油涪江流域找到

2010年11月被正式列入國家「一級珍稀保護植物」名錄

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