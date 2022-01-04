中國風動畫「十二生肖迎冬奧」走紅 網讚：有老動畫味

北京冬奧會倒計時50天時，央視發布了《十二生肖迎冬奧》定格動畫片。(取材自央視)

這兩天，一段名為「十二生肖迎冬奧」的動畫火了，十二個精緻的黏土小人靈動地向屏幕前的觀眾展示冰雪運動，虎頭虎腦的樣子萌翻網友。有人稱讚，打開前沒想到這麼可愛，「有老動畫那味兒但又不失現代感」，這才是「中國風」的動畫。

觀察者網報導，外交部發言人趙立堅上月30日在微博分享了一段北京冬奧 會動畫短片，片中黏土小人生氣勃勃的樣子給網友帶來了不小的驚喜，截至1月1日晚，該視頻觀看量超210萬人次。

其實，《十二生肖迎冬奧》半個月前就發布了，當時正值「北京冬奧會倒計時50天」，央視把國樂、十二生肖和冰雪結合在一起，推出了這款原創黏土動畫。畫面中，十二生肖福娃相互合作，為觀眾呈現了酷炫的冰雪運動，如冰壺、冰球、速度滑冰。動畫還展示了花樣滑冰、高山滑雪 、單板滑雪障礙追逐、自由式滑雪雪上技巧等運動。

此外，動感的配樂為畫面增色不少，熟悉的校運動會入場音樂「運動員進行曲」一出現，更是回憶感十足，再配上「友誼第一、比賽第二」的旁白和黏土人偶們的「笑聲」，老動畫那味兒有了。

短片的最後，一段花絮還顯示，這段總長兩分多的視頻，每一幀畫面都需要動畫師移動、更換人偶來拍攝，難度不是一般地高。

這種動畫風格，名為「定格動畫」。前不久，央視記曾探訪了製作該視頻的「拍得漫」工作室，為大家帶來了幕後的故事。

據「拍得漫」工作室導演 張浩表示，定格動畫是通過逐格調整被拍攝對象、並對每一次變化進行拍攝記錄，然後使其連續放映而產生的動畫。被拍攝對象通常是黏土偶、木偶或混色材料製成的角色。

光一個角色，為了讓其表情有變化、銜接自然，就要製作一整套黏土頭，比如「閉嘴微笑」、「閉嘴正常」、「小開微笑」、「大開大笑」每個口型都需要一個頭。

拍攝前，還得確定「一拍幾」。「一拍一」，是指每秒需要24張序列圖片；「一拍二」，指每秒需12張序列圖片，畫面會卡頓一些。

一個呈現出來只有幾分鐘的視頻，從策畫、製作、拍攝，到後期、錄音和合成，製作周期往往需要三到六個月。

不過，透過網友們的留言可以看出，這動畫做得值了。有人稱讚，十二生肖黏土造型展現了中國文化，有科普又不失趣味性，期待「出長片」。