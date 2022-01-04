北漂雲南象群回故鄉 從容覓食玩耍…「一家人」都挺好

三頭小象已經大了一圈，正在玩鬧中學習各種生存技能。(取材自雲南網)

新年伊始，去年到訪昆明的雲南亞洲象群「斷鼻家族」生活得好嗎？新的一年牠們會有怎麼樣的新年願望呢？北遷的亞洲象群雖然已經回到老家，牠們的狀況還是受到許多人的關心關注。據了解，象群於去年12月9日回到西雙版納國家級自然保護區勐養片區後，生活得挺好。從最新發布的監控畫面中見到，比起先前的旅途奔波，牠們在家的生活顯得悠閒了許多，各方面狀況良好，三頭小象已經大了一圈，正在玩鬧中學習各種生存技能。

大公報報導，在最新的監控畫面中，象群回到自己熟悉的地方，顯得從容了不少。牠們集體出行覓食，步調一致，到哪裡都是齊齊整整一家人。有時候牠們全體埋頭進食，有的時候有的象在吃，有的象則在一旁玩耍；有的時候則集體打鬧一番，吃飽喝足玩樂盡興之後，大家也會集體「躺平」，享受生活的悠閒時光。

而變化最大的要數三頭小象，在畫面中就可以看得出，小象都整整大了一圈。在路途中出生的小象此前還非常依賴媽媽，幾乎和媽媽形影不離，這次回到家，一下子就長大了。不僅個頭大了，還已經具備了生存的基本能力。

從監測情況來看，在大象吃東西的時候，小象邊看邊學，不時地在旁邊學習如何用鼻子取食，如何把東西放到嘴裡。有的時候，大象在休息的時候，小象還會在一邊或打鬧或玩耍，不斷地練習生存技能和生活本領。

亞洲象的老家雲南西雙版納植被茂密，水源和草料充足，為象群提供了豐富的食物來源，對於亞洲象的生存來說，這一點在冬天顯得特別重要。在這裡，在這群象的「老家」，牠們還有著許多鄰居，目前，在西雙版納勐養片區至少生活著5個象群30多頭大象。

國家林業和草原局亞洲象研究中心主任陳飛說，從監測到的14頭象群的最近活動情況來看，畫面中有大象在睡覺，有的在吃東西，狀態非常不錯，非常健康。

亞洲象群一路北遷，人類用科技手段對牠們進行了監測和保護，在回到老家後，牠們的生活情況、覓食情況、種群情況也受到了人類的監測。西雙版納的亞洲象監測預警系統已於2020年5月上線投入使用，目前用戶數量已經超過了20萬人以上，每天都會有大量的監測預警信息回傳到平台上。

當地林草、消防、公安 和各級政府互相配合，開展亞洲象常態化監測，在重點區域和村莊，配備了多套紅外相機和數字預警平台，全天24小時不間斷實時監測，並及時提醒村民提前避讓，以護「人象平安」。