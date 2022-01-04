「想你，也想寶寶…」 寧波這對夫妻催淚隔空相擁

2日晚完成核酸採樣任務後，劉雪雨剛登上回定點賓館的車，卻在車下人群中發現了正趕去醫院上夜班的丈夫，二人都在瞬間發現了彼此，只能隔空「擁抱」。 (取材自錢江晚報)

一個在車上，一個在現場，目光相聚的一分鐘，千言萬語湧上心頭：「我想你，也想寶寶…」在僅相隔幾米處，夫妻倆相遇後又再次離別，把祝福都埋在心裡。

這一幕發生在2日晚的浙江寧波北侖，視頻裡的護士名叫劉雪雨，是封控區核酸採樣隊成員，應疫情 防控要求，她最近須暫住定點賓館。

2日晚完成採樣任務後，劉雪雨剛登上回定點賓館的車，卻在車下人群中發現了正趕去上夜班的丈夫，二人都在瞬間發現了彼此，只能隔空「擁抱」，這才有文章開頭這一幕。

錢江晚報報導，據了解，這對90後小夫妻均是寧波市北侖區第三人民醫院（寧波市北侖區小港街道社區衛生服務中心）醫護。自北侖突發疫情後，劉雪雨主動請纓參加核酸採樣工作，丈夫也在醫院前線奮戰，這段日子，兩人聚少離多。

「最近我回不了家，都靠丈夫一人打理，只能隔著手機 屏幕問問近況。」劉雪雨的心裡難免有一絲愧疚。

與劉雪雨一樣，想和家人說句「抱歉」的，還有北侖區第三人民醫院麻醉科副主任周躍峰。

對這個剛喜得千金的父親而言，也許沒什麽比家裡的「小棉襖」更重要。

可2日是女兒的一周歲生日，同樣也是她人生中的第一個生日，周躍峰卻不能陪在身邊，他只好一大早打開視頻通話，在雲端 為孩子送去「生日快樂」，希望寶貝別生氣，放下手機後，周躍峰又投入緊張的工作中。