新冠疫情害慘… 「外出就醫難」 上海養老院一堆空床

「上海養老院 都空出床位來了」，這絕非一家之言，最近，上海老人入住養老院的數量和意願，在疫情 中雙雙被抑制。例如，浦東大道旁的春馨養老院，原是浦東新區一家頗受歡迎的民辦養老機構，但從去年10月至今，春馨至少有三分之一的床位沒「賣出去」。

一名在上海郊區從事養老工作的民政幹部坦言，他所在的區域30多家養老機構，目前只有一家需要「排隊」，其他均有空床，有些空置率甚至已經超過50%。

老闆王海水經營兩家民辦養老院，一家在黃浦區老西門街道，市中心地段，96張床位，入住率受影響不大，但王海水還是有個明顯感覺，有入住意願的老人相對疫情前少了。「過去可能是（老人）三、四個月等一個床位，現在是（養老院）三、四個月等一個老人。」

為什麼相比疫情前，老人更不願意住養老院了？上海市政協委員、愛照護創辦人丁勇分析，養老院老人在疫情期間的「外出就醫難」，是較普遍的現象。老人本身看病、配藥頻率高，現在每出去一次，再回養老院，都需要家屬陪同走完核酸檢測 等複雜環節，「家屬把老人送進養老院，本是為了減輕自己的照護負擔，如果反而變得更麻煩呢？結果可想而知。」

除此之外，王海水強調，入住養老院本來就不是一件容易的事，需要老人們做好心理建設，「下大決心」，養老院生活是對老人過往生活模式的徹底顛覆，從無約束到有約束，從個人生活到集體生活，現在因疫情影響又有封閉式管理，做這個決定只會更艱難。

數據顯示，上海預計到2025年，全市60歲以上戶籍老年人口接近600萬人，且高齡化趨勢愈發明顯，戶籍人口中80歲以上老年人口數量，有望增加到近86萬人。