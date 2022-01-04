西安「社會面清零」 妙計或作弊？ 網轟：惡搞式防疫

疫情下的西安，防疫人員進行消毒和協助生活用品供應。(新華社)

西安急令全城1300萬人口禁足，截至1月3日封城 已進入第12天；3日官方公布西安2日新增病例「已降至90例」，這樣的樂觀新聞引發市民極端反應，部分人非常期待解封；但另一部分人卻痛罵西安政府只為交差服務的惡搞式防疫 ——特別是中央政府一聲嚴令「西安必須在1月4日達成『社會面清零』」。

根據中央與官媒解釋，「社會面清零」不是「疫情 清零」，是追求社區篩查中的PCR全員陰性——但在西安防疫的執行邏輯中，卻是要強制抓走所有「染疫社區」、要把所有通報有確診疫情的小區居民「全員帶出城外集中隔離」。

據本報系聯合報轉角24小時指出，「在這個狀態下，所有染疫風險者——無論戶內是否有人確診——都將以社區為單位，被集體拉走送入『城外管控區』；換言之，所有的西安染疫風險者都被抓到管控區隔離，剩下的社區就不會再出現篩檢陽性者，進而達到西安城內的『社會面清零』。」

微博、微信平台上，近期陸續傳出有防疫官方的「刻意操作隔離」的跡象，例如「一人陽性全小區拉走隔離，這種方法既不科學也不人性」，只要讓人群直接進到隔離區（或西安市境外），那麼就可以滿足社會面清零的條件：社區內PCR檢測確診數+0、非隔離區的確診人數+0。

西安民眾直指防疫當局本末倒置，而且有「數字做帳」的嫌疑：真不知道咋想的？一棟樓如果發現感染的，為什麼不就地封樓，而是要舟車勞頓的整棟樓拉走隔離？彰顯你們有多賣力嗎？

當輿論質疑西安玩數字遊戲、好達到「帳面上的防疫成功」時，陝西省與西安市則是一方面在力推防疫封城底下的人情溫暖，出現「被西安這些抗疫瞬間感動了」的關鍵詞宣傳，推銷在地民眾生活如何克難而堅守、物資調集配送如何溫暖且及時，還有陝西商洛的民眾「拉著騾子為疫區送物資」的畫面廣傳。

但各種官方力推的感動瞬間，在這一次的西安封城上似乎沒有太多效果，反之在微博上出現大量的吐槽：「比起感動，更想看到高效，有序，感動有用，我天天在家感動都可以。」