懷孕進補吃太好 武漢夫妻「有福同享」雙雙吃出膽結石

一對武漢年輕夫妻因為「吃太好」相繼被查出患有膽結石。(取材自武漢廣播電視台)

近日，一對武漢 年輕夫妻相繼被查出患有膽結石，原來是妻子從懷孕開始就一直進補，丈夫則把妻子吃不完、不想吃的全給包了。丈夫陪孕妻吃營養餐雙雙吃出膽結石的消息也登上微博 熱搜，有網友笑稱：「有福同享，有石同當」。

綜合媒體報導， 小廖平時饞嘴，懷孕後就更加愛吃，家人換著花樣做營養餐，丈夫也陪著一起吃。今年3月份，小廖順利產下寶寶，為了盡快恢復體力，家人讓她多吃多睡，準備像是豬蹄湯、烏雞湯、鯽魚湯等營養湯，還有各種水果和甜品。而丈夫小張也跟著享福，小廖吃不完的都到他這裡來了，「我又吃不了，都給我老公吃了。」有時候為了不浪費食物，小張甚至比老婆吃得還多。

讓他倆沒想到的是，頓頓「紮實」的營養餐，也隱藏著健康隱患。小廖回憶，最早出現腹脹、腹痛問題是在懷孕後期，當時沒多想，以為是吃多了不消化。後來坐月子的時候，脹痛問題更頻繁了，也更厲害了，有兩次一喝湯就吐，右上腹部疼得不行。

出了月子以後，小廖第一件事就是去醫院做體檢。檢查結果顯示，小廖患的是膽囊結石伴急性膽囊炎。聽醫生介紹，說長期吃得太補，得膽結石的概率比較高，小廖趕緊讓小張也做了一次體檢，沒想到平時沒有任何不適感覺的丈夫，居然也有膽囊結石。

醫生分析指出，膽結石本身更「青睞」女性，尤其懷孕後，在激素的作用下，膽結石的風險更甚。加上這對夫妻不加節制地進補，進食大量高油脂、高膽固醇的食物，容易導致膽汁淤積，進而引起膽囊內的膽固醇過高，久而久之就會誘發膽結石。