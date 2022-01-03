網路平台販賣焦慮…占卜收割年輕人 營銷號月入百萬

以前是長輩們「年度固定消費」的占卜服務，現在隨著網絡平台的發展也變成了年輕人的「精神支柱」。（取材自時代財經／視覺中國圖）

以前是長輩們「年度固定消費」的占卜服務，隨著網路平台的發展變成了年輕人的「精神支柱」。儘管一份1500字的流年運勢要價588元，但年輕的消費者們仍爭先搶後地下單，行情火爆到三天後才能出「解讀報告」。許多營銷號把占星卜卦稱為對新手友好的「暴利」行業。他們聲稱：「隨隨便便月入百萬」「新手小白也能迅速月入過萬」。

時代財經報導，「588元測一次流年運勢，688元秒一個太歲符。」學生露露朋友圈裡的「東西方占卜師」近日活躍了起來。「一天能有七、八條，有測流年運勢的、賣太歲符的、看財運的」。農曆新年將近，還狂推「流年運勢」，相信生肖年的東方占卜則主推「化太歲服務」。

「之前可能80-90的多，這兩年開始90後、00後變多了，現在是95後、00後能占一半以上。」獲得倫敦占星學院占星師文憑的Yaya說。這個行業真的這麼好賺？「如果不開班、不賣轉運物，月入10萬都很難。」

營銷號的微信對話。（取材自時代財經）

但看準現代年輕人的「焦慮商機」，投機撈錢者、套路騙錢者仍大發其利。社交平台上有多篇占星卜卦的「生財筆記」，以首飾物品為例，淘寶上均價不超200元的水晶手鍊，在某些占卜師加上「療癒」二字，搖身一變388元起跳。從事塔羅牌占卜的90後「貓巫先生」組織的100天培訓訓練營，每位學生收費3888元，每月能為他帶來10萬左右的營收 。還有所謂的「占卜大師」，藉由通過一些儀式改善事件發展的陷阱，讓消費者每個月都需花費上千元的資金。

除了賣轉運符、水晶手鍊的「改運」暴利生意，「高端定制法事」更是收費不菲。但在從業者眼裡，這大多是利用消費者的「轉運」心理，其實「百分之百是騙人的。」學藥學講師陶老師指出，「這些通通都是販賣焦慮」、「真正嚴肅學習從事占卜的，是不會告訴客戶一定要怎麼做的。」

2020年11月，淘寶開始實施綠網計畫，對搜索「算命」、「占星」、「卜卦」等關鍵詞提供警語，但仍有多家占卜類店鋪活躍在拼多多等平台上。